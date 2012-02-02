شیوه حاکمیتی انقلاب اسلامی برگرفته ازولایت حضرت محمد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی جوان افزود: در هیچ کجای دنیا انقلابی شبیه انقلاب اسلامی نیست زیرا این انقلاب برگرفته از قیام امام حسین (ع)است.

وی با اشاره به بیداری اسلامی منطقه اظهار داشت: مردم منطقه دیگر نظام های دیکتاتوری و غرب گرای کشورهای خود را نمی خواهند و مسلمانان این کشورها می خواهند به سوی اسلام وحاکمیت اسلامی سوق پیدا کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان در بخش دیگری از سخنان خود انقلاب اسلامی را تنها انقلابی دانست که مبتنی بر سیره عملی پیامبر اسلام(ص) وائمه معصومین است وبه فرموده امام خمینی(ره) این انقلاب یک هدیه غیبی محسوب می شود که در هیچ کجای دنیا این مدل حاکمیتی وجود ندارد.

عظیمی با اشاره به جنگ نرم و سایبری دشمنان افزود: جوانان ونخبگان در هر زمان موتور محرک جامعه هستند واین ناشی از دل با صفا وابتکار و خلاقیت جوانان است و باید سعی کنند در حوزه ترویج دین اسلام قلم بزنند.

وی تصریح کرد: این نشریات هستند که سبک زندگی را به مردم می دهند وباید نشریات تحقیق وابتکارات را در خود بگنجانند.

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام اسکندری معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی استان با ارایه گزارشی از اجرای طرح های فرهنگی امسال گفت: در کل استان 113 هسته فرهنگی فعالیت دارند که در مجموع این طرح ها هفت هزارو909 نفر حضور داشتند.

از 52 نشریه فرهنگی رسیده به این جشنواره 15 نشریه به مرحله دوم داوری و از این تعداد نشریه نیز پنج نشریه نیز مورد تقدیر قرار گرفت.