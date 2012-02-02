تقارن دهه فجر با آغاز ولایت امام زمان طلیعه ای از نور برای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف وهابی پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه هم اندیشی جوانان طبس اظهار داشت: تقارن و همزمانی آغازین روز دهه فجر با آغاز ولایت عهدی امام زمان (عج) را به فال نیک می‌ گیریم و امیدواریم این تقارن طلیعه ‌ای باشد برای ایجاد دریچه ‌ای از نور برای کل جهان هستی که شاهد اثرات و برکات آن در انقلاب اولیه در منطقه و جهان هستیم.

وی با اشاره به معرفتهای درونی انسان عنوان کرد: برای دیدن امام زمان (عج) باید میزان شناخت خود را از آن امام بالا برده و معرفت وجودی خود را به نحوی شایسته افزایش دهیم.

رئیس ستاد دهه فجر شهرستان طبس نیز در این نشست با اشاره به دیدار اخیر جوانان کشورهای اسلامی منطقه با مقام معظم رهبری و در پاسخ به صحبت های آن جوان بحرینی که گفت "آقای من، ما در کشورخود هم غریبیم" افزود: امام راحل، شهدا و انقلاب اسلامی مسلمین را از غربت در آورده اند.

حسن آزاد عنوان کرد: مقام معظم رهبری با تدابیر مدبرانه خود جوانان دنیا و حتی مردم دنیا چه مسلمان و چه غیر مسلمان را از غربت در خانه خودشان در آورده ‌اند که نتیجه آن بیداری اسلامی در تمام دنیای اسلام است.

در این نشست منیره حسین پور شاعر بسیجی و نویسنده کتاب "لب خشک ناودان ها" به تشریح بیداری اسلامی در منطقه پرداخت.