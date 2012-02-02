خودروی برقی البرز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه فرهنگی و آموزشی سما کرج واحد برادران وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی دارای هشت عنوان رشته تحصیلی از جمله رشته های مکانیک و الکترونیک است.



این مجموعه دارای تیم های پژوهشی فعالی از جمله رباتیک، خودروی برقی، سازه و ریز پردازنده است که تیم خودروی آموزشکده برادران از سال گذشته با طی مراحل تحقیق و طراحی، ساخت یک نمونه خودروی برقی صنعتی و قابل ارائه به بازار را با نام البرز به انجام رسانده است.



این خودرو به عنوان اولین خودروی برقی ساخته شده در استان البرز است که با مشخصه های شاسی پراید نسیم، موتور از نوع BLDC با توان 30 کیلووات دارای راه انداز و پتانسیومتر گاز و با حداکثر دور موتور 6000 دور در دقیقه، 13 باتری از نوع باتری سیلد با مشخصه Ah 75/V 12 ،زمان شارژ: 1 الی 2 ساعت با برق VAC 220 شهری، زمان کارکرد 1 الی 2 ساعت با سرعت 80 الی 120 کیلومتر در ساعت حداکثر سرعت 145 کیلومتر بر ساعت و وزن حدود 400 کیلوگرم قابل توجه است.

تیم خودروی برقی آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرج در ادامه فعالیت خود طرح های مختلفی را در دستور کارخود قرار داده که تبدیل این خودرو به خودروی هیبرید یکی از این طرح هاست.



برگزاری کارگاه آموزشی روانشناسی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

کارگاه آموزشی روان شناسی فرهنگی ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سالن اجتماعات شهید باهنر این واحد دانشگاهی برگزار شد.



در این جلسات دکتر محمود برجعلی از اساتید رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج به ارائه مطالبی پیرامون محورهای تفاهم با دیگران، گوش دادن و همدلی، ویژگی های انسان سالم از منظر دینی و روان شناسی، آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی و روان شناسی، مخاطب شناسی و انتخاب مخاطب به همراه ویژگی و شکل و سنخیت پیام و خویشتن در ارتباط با دیگری، چرخه حیاتی یک رابطه و شکل گلی نگرش مثبت در مقابل خود و دیگران پرداخت.



وی در بخشی از سخنان خود راه تاثیر گذاری بر دیگران را ایجاد تغییرات در خویشتن دانست و یک روحانی یا مبلغ مذهبی موفق را به عنوان یک فرد پذیرنده و دارای درک بالا معرفی کرد.



رئیس جدید دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج معرفی شد



دکتر عبدالله محمدی طی حکمی به ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منصوب شد.



در این حکم که از سوی دکتر رامین حاجی خانی رئیس واحد کرج ابلاغ شده است، پس از انتصاب دکتر محمدی به مدت یک سال به سمت ریاست دانشکده کشاورزی و منابع این واحد دانشگاهی آمده است: امید است با اتکال به نیروی لایزال قادر متعال، در پیشبرد اهداف مقدس دانشگاه برابر مقررات و قوانین موفق و موید باشید.



دکتر محمدی پیش از این نیز پس از دکتر تاج دینی مدتی به عنوان سرپرست دانشکده مذکور و نیز عضو هیأت علمی در واحد کرج مشغول به خدمت بوده است.