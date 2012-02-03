اولین کنفرانس برترین برندهای آموزش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین کنفرانس برند و آموزش با حضور اساتید برجسته این بخش و حمایت علمی انجمن مدیریت ایران اردیبهشت ماه 91 در تهران برگزار می شود.

همزمان با برگزاری اولین کنفرانس برند و آموزش، برندهای منتخب آموزش از طریق فرم های نظرسنجی که در بین دانشجویان و دانش پژوهان توزیع شده معرفی خواهند شد.

از مهمترین اهداف این کنفرانس که پنجم اردیبهشت ماه 91 در تهران برگزار می شود می توان به توسعه و ترویج دانش مدیریت برند در آموزش، بومی سازی مفاهیم مدیریت و دانش برند در آموزش و کمک به ایجاد و ارتقای ارزش برند در حوزه آموزش اشاره کرد.

آخرین مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس برند و آموزش 15 اسفندماه سال جاری اعلام شده و وب سایت رسمی این کنفرانس به نشانی www.e-brandconference.ir برای دریافت اطلاعات بیشتر در دسترس است.