انقلاب اسلامی مقدمه ای برای بیداری اسلامی است

به گزارش خبرنگارمهر، سردار سرلشگر رحیم صفوی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره حدیث انتظار و در آستانه سالروز ولایت حضرت قائم (عج) که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد، با بیان این مطلب در خصوص نقش فرهنگ مهدویت در بیداری اسلامی اظهار داشت: فرهنگ مهدویت، فرهنگ اسلام ناب محمدی است که از اعتقاد به قرآن، رسول خدا و ائمه اطهار بیرون آمده است و باید در آغازین روز امامت حضرت مهدی (عج) در شناساندن این فرهنگ تلاش کرد.

وی افزود: اکنون مدت هزار و 173 سال از امامت امام عصر می گذرد و وعده الهی و تشکیل حکومت عدالت گستر اسلام با شکل گیری نظام انقلاب اسلامی تداوم یافت است.

سرلشگر صفوی ادامه داد: شکل گیری انقلاب اسلامی به عنوان مقدمه و طرحی ابتدایی و زمینه سازی برای شکل گیری حکومت جاودانه حضرت قائم بوده است.

وی افزود: ترویج فرهنگ مهدویت نباید فقط به حوزه های علمیه محدود شود بلکه در تمام حوزه ها و اقشار باید گسترش و اشاعه یابد و زنان، اصحاب رسانه، قلم و متفکران جامعه نیز باید با فرهنگ مهدویت مانوس باشند.

سرلشگر صفوی اظهار داشت: در این خصوص باید برای جوانان نیز فرهنگ مهدویت جا بیفتد و این امر میسر نیست جز با زبان خود جوانان است.