اخبار کوتاه از استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: عزت و افتخارامروز ایران که در طول تاریخ بی نظیراست مدیون تلاشهای شهدای عزیز و امام کبیرعزت آفرین انقلاب اسلامی است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: استکبار جهانی به سرکردگی امریکا عزت و پیشرفتهای ایران اسلامی در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی و نظامی را می بیند و طبیعی است از دیدن این پیشرفتها عصبانی بشود طبیعی است وقتی با سر افکندگی فرونشاندن پیشرفته ترین پهپاد یا هواپیمای بدون سرنشین جاسوسیش را ببیند هیاهو و جنجال تحریم اقتصادی راه اندازی کند و نوکرانش را به دنباله روی و جنگ روانی تبلیغاتی علیه ایران وادار کند.

هاشمی افزود: در شرایط امروز کشور آنچه مملکت را از طمع ورزیهای بیگانگان مصونیت می بخشد پای فشردن بر ارزشهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت این ارزشها است من جمله یکی از برجسته ترین ارزشهای مورد نظر رهبر معظم انقلاب یاد و تکریم شهدای عزت آفرین انقلاب است.

هیچ اغماضی در رسیدگی به پرونده های تخلفات انتخاباتی نداریم

حجت الاسلام علی مظفری گفت: در رسیدگی به پرونده های تخلفات انتخاباتی هیچ اغماضی نخواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به اهم فعالیت های صورت گرفته در دادگستری استان طی یکسال گذشته، گفت: ساماندهی دادگاه های حقوقی از جمله مهمترین مواردی بوده که در اولویت کاری دادگستری استان طی یکسال اخیر قرار داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تصریح کرد: در طول یکسال اخیر 9 شعبه قضایی به شعب دادگستری استان اضافه شده که با راه اندازی نهایی این شعب مجموعا ماهانه حدود 900 پرونده قضایی استان مختومه خواهد شد.

وی تاکید کرد: جابه جایی 40 نفر از مدیران دستگاه قضایی استان طی یکسال اخیر نیز از جمله کارهای بزرگی است که انجام شده است.

مظفری افزود: بر اساس برنامه در نظر داریم که با توجه به آزمون استخدامی که در آبان ماه سالجاری برگزارشد تا پایان سال 100 نفر پذیرفته شده در کادر اداری دادگستری استان را به نتیجه برسانیم و بخشی از خلا 50 درصدی پست های سازمانی اداری را جبران کنیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با تغییراتی که انجام شد، کار این شوراها نیز بسیار منظم شده است و هم اکنون 1400 نفر در قالب 70 شعبه حل اختلاف در استان کرمانشاه مشغول فعالیت هستند.

مظفری گفت: تاکنون با هیچ‌گونه شکایتی در زمینه تخلفات انتخاباتی روبه‌رو نشده‌ایم؛ اما چنانچه با پرونده تخلفی روبه‌رو شویم بدون اغماض به شدت با آن برخورد خواهیم کرد و قبل از برگزاری انتخابات پرونده مربوطه رسیدگی و منجر به صدور رای خواهد شد.

این مسئول درخصوص ثبت آمار طلاق دراستان کرمانشاه نیز گفت: تمامی پرونده‌های طلاق موجود و بررسی شده در دادگستری کرمانشاه تنها مختص استان کرمانشاه نیست بلکه به دلیل سرعت و دقت بالا در رسیدگی به این نوع مراجعات توسط دادگستری کرمانشاه ما شاهد مراجعه خانواده‌هایی از استان‌های همجوار برای گرفتن طلاق و متارکه هستیم که این امر منجر به بالا رفتن آمار طلاق و ثبت آن به نام استان کرمانشاه شده است.

شهروندان تخلفات انتخاباتی را گزارش دهند

مجتبی ملکی گفت: نامزدها و طرفداران آنها باید مراقب باشند تا در انتخابات مجلس نهم از ارتکاب جرایم انتخاباتی بپرهیزند زیرا دستگاه قضایی بدون هیچگونه مسامحه ای در این خصوص برخوردهای لازم را به عمل می آورد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه افزود: همگام با سراسر کشور، با ایجاد ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در استان کرمانشاه (20 روز قبل از ثبت نام نامزدها)، شعبه های ویژه ای را برای بررسی جرایم احتمالی انتخابات در همه دادگستریهای استان تعیین کرده ایم تا پرونده های مذکور قبل از پایان فرآیند انتخابات، منتهی به رای نماییم.

ملکی از شهروندان و هم استانی ها خواست تا در صورت مشاهده هرگونه عمل خلاف قانون که از مصادیق جرایم انتخاباتی باشد از سوی هر نامزد یا هواداران آنها، مراتب را به اداره کل بازرسی دادگستری استان کرمانشاه اطلاع دهند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در پایان گفت: در این خصوص علاوه بر مرجع یاد شده، مردم می توانند با نیروی انتظامی و فرمانداران شهرستانها نیز ارتباط داشته باشند و گزارشهای خود را ارایه دهد.