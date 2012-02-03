به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه فیلمنامه مگنولیا که نسخه سینمایی آن در سال 1999 به نویسندگی و کارگردانی پل توماس اندرسون و بازی، هنرپیشگانی مانند تام کروز، جولیان مور و فلیپ سیمور هافمن ساخته شد، قرار است با ترجمه آراز بارسقیان و توسط انتشارات افراز منتشر شود. مگنولیا نامزد 3 جایزه اسکار شد.

بازگردانی این فیلمنامه در حال حاضر تمام شده و ویرایش نهایی آن نیز انجام شده است و چندی دیگر به زیر چاپ خواهد رفت. انتشار این کتاب احتمالا تا آخر امسال صورت می‌گیرد و در صورتی که «مگنولیا» امسال چاپ نشود، اوایل سال 91 چاپ و عرضه خواهد شد.

پل توماس اندرسون فیلمساز آمریکایی، فیلم‌هایی چون «سیدنی»، «شب‌های بوگی»، «مگنولیا» و «آن‌جا خون به پا می‌شود» را در کارنامه دارد و تا به حال 5 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. مگنولیا داستان زندگی چند شخصیت است که در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند و هر کدام مشکلات و گرفتاری‌های خاص خود را دارند. در این فیلمنامه اشاراتی از انجیل و تورات وجود دارد و واماندگی انسان‌های زندگی مدرن به تصویر کشیده شده است.