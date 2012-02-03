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۱۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

فیلمنامه «مگنولیا» منتشر می‌شود

فیلمنامه «مگنولیا» منتشر می‌شود

ترجمه فیلمنامه «مگنولیا» نوشته پل توماس اندرسون با بازگردانی آراز بارسقیان، توسط نشر افراز منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه فیلمنامه مگنولیا که نسخه سینمایی آن در سال 1999 به نویسندگی و کارگردانی پل توماس اندرسون و بازی، هنرپیشگانی مانند تام کروز، جولیان مور و فلیپ سیمور هافمن ساخته شد، قرار است با ترجمه آراز بارسقیان و توسط انتشارات افراز منتشر شود. مگنولیا نامزد 3 جایزه اسکار شد.

بازگردانی این فیلمنامه در حال حاضر تمام شده و ویرایش نهایی آن نیز انجام شده است و چندی دیگر به زیر چاپ خواهد رفت. انتشار این کتاب احتمالا تا آخر امسال صورت می‌گیرد و در صورتی که «مگنولیا» امسال چاپ نشود، اوایل سال 91 چاپ و عرضه خواهد شد.

پل توماس اندرسون فیلمساز آمریکایی، فیلم‌هایی چون «سیدنی»، «شب‌های بوگی»، «مگنولیا» و «آن‌جا خون به پا می‌شود» را در کارنامه دارد و تا به حال 5 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. مگنولیا داستان زندگی چند شخصیت است که در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا زندگی می‌کنند و هر کدام مشکلات و گرفتاری‌های خاص خود را دارند. در این فیلمنامه اشاراتی از انجیل و تورات وجود دارد و واماندگی انسان‌های زندگی مدرن به تصویر کشیده شده است.

کد مطلب 1523707

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