فرهنگ مهدویت و انتظار ازشاخصه های مکتب شیعه است

حجت الاسلام داوود چمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهدویت استمرار بخش راه نورانی انبیای الهی به ویژه پیامبر خاتم(ص) و احیا کننده خط سبز علوی و فاطمی و خط سرخ کربلای حسینی است.

وی افزود: دشمنان اسلام در صدد برآمدند تا از تولد حضرت مهدی(عج) فرزندی که جهان را پر از عدل و داد کند، جلوگیری کنند به همین منظور پدر بزرگوارش امام حسن عسگری(ع)در شدیدترین مراقبتها قرار دادند اما اراده الهی مافوق همه اراده هاست و خاتم اوصیا در خانه امام حسن عسگری(ع) پا به عرصه وجود گذاشت.

چمانی گفت: با شهادت یازدهمین نورولایت، ردای امامت بر اندام امام مهدی(عج) قرار گرفت و آن امام روزی خواهد آمد و آرزوی تمام انبیای الهی و رهبران آسمانی که گسترش عدالت در سراسر جهان است را برآورده خواهد کرد.

وی افزود: در عصر غیبت وظیفه شیعیان رجوع به فقهای جامع الشرایط به ویژه ولی فقیه زمان است که در غیر این صورت دچار انحرافات فکری و عقیدتی خواهند شد.