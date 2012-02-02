هشت پروژه شهری در علی آبادکتول بهره برداری می شود

سید علی اصغر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار این طرح ها را یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد.
وی با اشاره به وجود باف فرسوده شهری گفت: شهرداری علی آبادکتول تهیه طرحهای بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده وتجهیز و احیاء فضاهای شهری را در دستور کارخود قرارداده است.
شهردار علی آبادکتول عنوان کرد: شهرداری با حمایتهای مالی وقانونی دولت،درصدد ارتقاء فضای سکونت و زیست برای ساکنین این بافتهاست.
موسوی گفت: در اولین اقدام محدوده بافت فرسوده شهر تعیین وپس از تصویب در کمیسیون ماده پنج استان گلستان به منظور تهیه بافت فرسوده و ناکارآمد شهر در اختیار مشاور قرار گرفت.
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