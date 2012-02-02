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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

موسوی در گفتگو با مهر:

هشت پروژه شهری در علی آبادکتول بهره برداری می شود

هشت پروژه شهری در علی آبادکتول بهره برداری می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: شهردار علی آبادکتول گفت: در دهه فجر هشت پروژه عمرانی و خدماتی در این شهر به بهره برداری می رسد.

سید علی اصغر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار این طرح ها را یک میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به وجود باف فرسوده شهری گفت: شهرداری علی آبادکتول تهیه طرحهای بهسازی ونوسازی بافتهای فرسوده وتجهیز و احیاء فضاهای شهری را در دستور کارخود قرارداده است.

شهردار علی آبادکتول عنوان کرد: شهرداری با حمایتهای مالی وقانونی دولت،درصدد ارتقاء فضای سکونت و زیست برای ساکنین این بافتهاست.

موسوی گفت: در اولین اقدام محدوده بافت فرسوده شهر تعیین وپس از تصویب در کمیسیون ماده پنج استان گلستان به منظور تهیه بافت فرسوده و ناکارآمد شهر در اختیار مشاور قرار گرفت.

کد مطلب 1523715

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