زمان برگزاری جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان پیشدار گفت: این امر خوشبختانه با استقبال بی نظیر روزنامه نگاران ، نشریات محلی کشور مواجه شد.

دبیر جشنواره افزود: با توجه به اینکه نتایج داوری آثار روزنامه نگاران تا پایان بهمن ماه از سوی داوران اعلام می شود تاریخ برگزاری جشنواره 14 تا 16 اسفندماه سالجاری خواهد بود.

پیشدار نحوه برگزاری جشنواره را متفاوت اعلام کرد و بیان داشت: این جشنواره برای نخستین بار در کشور ویژه روزنامه نگاران نشریات محلی برگزار شده است و در روزهای اعلام شده بندرعباس و خلیج فارس میزبان برگزیدگان روزنامه نگاری نشریات محلی کشور، کارشناسان مطبوعات و اساتید و روزنامه نگاری خواهد بود.

آثار جشنواره ملی مطبوعات محلی " خلیج فارس" به مرحله داوری رفت

حجت الاسلام علی مریدی زاده، رئیس جشنواره ملی مطبوعات محلی "خلیج فارس" اعلام کرد: مفتخریم که نخستین دوره جشنواره مورد توجه و استقبال روزنامه نگاران عزیز نشریات محلی کشور قرار گرفته و 1270 اثر از 76 نشریه محلی فعال در 23 استان کشور به دبیرخانه رسیده است.

رئیس جشنواره در خصوص دسته بندی آثار رسیده به دبیرخانه توضیح داد: طبق فراخوان عمومی، روزنامه نگاران نشریات محلی کشور در 9 بخش عمومی در مقاله و یادداشت، مقاله، گزارش، عکس خبری، مصاحبه، تیتر، طنز و کاریکاتور و صفحه آرایی همچنین در دو بخش ویژه خلیج فارس و بیداری اسلامی آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند.

حجت الاسلام مریدی زاده افزود: بر اساس فراوانی آثار رسیده به دبیرخانه، روزنامه نگاران 11 نشریه محلی هرمزگان، 10 نشریه محلی استان ایلام و هشت نشریه از خوزستان، از آذربایجان شرقی و چهارمحال بختیاری نیز هر کدام شش نشریه همچنین روزنامه نگاران استانهای کهکیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان هر کدام از چهار نشریه و استانهای بوشهر و یزد نیز جداگانه از سه نشریه هستند.

وی عنوان کرد: همچنین از استانهای لرستان، گیلان، خراسان رضوی، قزوین، قم، کرمانشاه و کرمان هر کدام از دو نشریه و استانهای مرکزی، فارس، مازندران، اصفهان، زنجان و خراسان شمالی هر کدام یک نشریه، آثارشان را در بخش مسابقه شرکت داده اند.