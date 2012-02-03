به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، موسسه نشر شاهد در مراسم ویژه‌ای از 33 عنوان اثر تازه منتشر شده خود رونمایی خواهد کرد.

مجموعه 6 جلدی «یادگاران انقلاب» شامل زندگینامه و خاطرات جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب در کنار آثاری مانند مجموعه 4 جلدی «فرهنگنامه جاودانه‌‌های تاریخ» شامل استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و قم، «فصلی از پایداری گیلانغرب» نوشته محمود ترحمی و «خانه همیشه منتظر» اثر مصطفی رحیمی از دیگر آثاری هستند که در این مراسم رونمایی خواهند شد.

همچنین آثاری چون دو مجلد از مجموعه فجرآفرینان، «سخت‌تر از فولاد»، «سایه‌های سرو»، «وضو با خاک»، «لحظه دیدار»، «شکفتن بر هامون»، «صدای آخر» و هشت عنوان اثر ترجمه شده از آثار نشر شاهد به زبان اردو و انگلیسی نیز از آثاری هستند که در این مراسم رونمایی خواهند شد.

این مراسم روز دوشنبه 17 بهمن و از ساعت 10:30 دقیقه صبح در کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت و با حضور محمدعلی فقیه و سردار انصاری معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید برگزار می‌شود.

کتابخانه تخخصی ایثار و شهادت در خیابان طالقانی ابتدای خیابان ملک‌الشعرای بهار قرار دارد.