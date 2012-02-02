مسئولان به تکریم خانواده های شهدا توجه ویژه داشته باشند

علی جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری عنوان انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد ، شهادت برای روز 13 بهمن ماه اظهار داشت: از برنامه های در نظر گرفته شده برای این روز دیدار و دلجویی از خانواده معظم شهدا و ایثارگران است.

وی گلباران مزار مطهرشهدا را از دیگر برنامه های روز 13 بهمن ماه ذکر کرد و گفت: برنامه های مطرح شده با مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد.

جهانبخشی، مسابقات دارت ویژه بانوان، یادواره شهدای محلات و انجام مسابقات دو و میدانی را از برنامه های انتخابی روز انقلاب اسلامی، ایمان، جهاد، شهادت خواند و افزود: برگزاری مسابقات حاکی از رویکرد ویژه انقلاب اسلامی به عرصه های نختلف ورزش است.

فرماندار شهرستان قدس با اشاره به نشست تخصصی عفاف و حجاب در این شهرستان، افزود: این مهم با هدف بررسی نقش و جایگاه حجاب در ابعاد مختلف از جمله هجمه های فرهنگی دشمن برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به حضور حداکثری مردم در مراسم دهه فجر سال گذشته افزود: برگزاری مراسم مردمی ایام دهه مبارکه فجر امسال نیز با شکوهتر از گذشته برگزار می شود.

جهانبخشی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری، سپاه، بسیج، اداره تبلیغات اسلامی، امور بانوان و خانواده فرمانداری و امور مساجد مسئول اجرای برنامه های عنوان شده است.