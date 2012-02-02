خواف قطب سوم ذخایر معادن سنگ آهن کشور/ توسعه یافتگی صنعتی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی اعلام کرد: شهرستان خواف با بیش از620 میلیون تن ذخیره سنگ آهن سومین قطب ذخایر سنگ آهن کشور است که درصورت فراوری معادن خدادادی این منطقه ارزش افزوده ای معادل 80تا120 میلیارددلارایجادخواهدشد .

علی صفرزاده در جلسه کار گروه معادن شهرستان خواف که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن وتجارت استان برگزارشد افزود: اکنون با 32 معدن بیش ازهشت درصد معادن فعال استان درشهرستان خواف بوده که گویای وجودپتانسیل معدنی آن ناحیه واهمیت فعالیتهای معدنی دراین شهرستان است.

وی رویکرد توسعه معادن استان را درتوجه به محصول نهایی فرآوری شده با ارزش افزوده بالاذکر کرده وگفت :دراین راستا معتقدیم باید ازخام فروشی موادمعدنی جلوگیری کرد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت استان درادامه خبرازآماده شدن طرح عظیم 2.6میلیون تنی خط تولیدکنسانتره آهن سنگان داده وابرازامیدواری کرد که بزودی این پروژه بزرگ توسط ریاست جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

علی صفرزاده سپس آمایش سرزمینی رانیزازجمله خواستهایی که در تدوین برنامه بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن وتجارت استان به آن توجه شده است برشمرده وگفت: تدوین برنامه توسعه صنعت، معدن وتجارت شهرستانهاونیز اختصاص بودجه ویژه برای تامین زیرساختهای معادن ازمواردی است که باهمکاری مشترک استانداری ودستگاههای اجرایی استان دراین راستا دنبال می شود.

خراسان رضوی در رتبه چهارم توسعه یافتگی صنعتی و معدنی کشوراست

سرپرست سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی اعلام کرد: خراسان رضوی با سهم 97 درصدی بخش خصوصی دررتبه چهارم توسعه یافتگی صنعتی ومعدنی کشوراست

علی صفرزاده گفت :همزمان با دهه فجرو آغاز سی وسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد آنیم که خراسان رضوی در بخش صنعت از170 کارگاه کوچک صنعتی و اشتغال 128 هزار نفر قبل انقلاب به 5 هزار واحد صنعتی و معدنی و اشتغال 180 هزار نفر رسیده است.

وی افزود: دربخش معدن نیز به رتبه چهارم توسعه یافتگی صنعتی و معدنی نیزارتقا یافته است.

صفرزاده بیان کرد: درصنعت خودرو و قطعه سازی علاوه بر حفظ سهم 20درصدی قطعه سازی، دومین کارخانه خودرو سازی را راه اندازی و اکنون در دو کارخانه ایران خودرو خراسان و سناباد خودرو ظرفیت و توان تولید استان به سالانه 150 هزار دستگاه خودرو رسیده، وخراسان رضوی به قطب دوم خودروو قطعه سازی کشور تبدیل شده است.