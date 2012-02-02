وحدت تحسین برانگیزی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی فرد در همایش مشارکت حداکثری در مسجد جامع شهر نوکنده اظهار داشت : نظام جمهوری اسلامی بر پایه دو رکن انقلاب و ولایت فقیه استوار شده است که بر اساس اصل اسلامیت می خواهد در مسیر تحقق اهداف ائمه و پیامبران کوشش کند.

وی با اشاره به اینکه اصل ولایت فقیه رکن دیگر نظام جمهوری اسلامی است یادآور شد، دشمنان این مرز و بوم همواره تلاش کردند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اصل ولایت فقیه خدشه وارد کنند.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: نعمت وجود رهبری در کشور موجب شده است که دشمن نتواند در زمینه ایجاد تفرقه به اهداف پلید خود دست یابد.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نهادهای اسلامی و سیاسی در کشورمان با رای مردم شکل می گیرد، افزود: آرای ملت ایران چگونگی اداره کشور را تعیین می کند.

وی با اشاره به درپیش بودن نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مشارکت حداکثری در انتخابات اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را افزایش می دهد .

وی افزود: یکی از دلایلی که ملت ایران مقتدرانه در برابر دشمنان نظام ایستادگی می کنند به برکت حضور پر شور و مشارکت مردم در تمام عرصه هاست.