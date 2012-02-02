گرد و غبار در زاهدان به چهار برابر استاندارد جهانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قطع آب ورودی رودخانه هیرمند، خشکسالی بیش از یک دهه و خشک شدن تالاب بین المللی هامون به همراه بادهای سیستان، مردم سیستان و بلوچستان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

خشکیدگی دریاچه هامون ناشی از قطع جریان آب هیرمند موجب افزایش بادهای 120 روزه به بیش از 160روزه شده و با وزش این بادها، گردو غبار و بستر شن های روان از افغانستان به خصوص در ماه های اواخر بهار و فصل تابستان زندگی را برای ساکنان این استان بویژه شهرها و روستاهای منطقه سیستان و شهرستان زاهدان مشکل کرده است.

خاک و گرد و غبار ناشی از خشک شدن هامون جان انسانها را به خطر انداخته و مشکلات زیادی به وجود آورده است.

خشک شدن تالاب هامون و ادامه روند خشکسالی نه تنها مشکلات عدیده بهداشتی به لحاظ حرکت شن های روان و ریزگردها بوجود آورده بلکه سالانه شش هزار میلیارد ریال فقط در بعد زیست‌ محیطی و اقتصادی به سیستان ضرر می‌ رساند.

در همین زمینه معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: گردو غبار غلیظ که به دلیل وزش باد از اوایل صبح امروز (پنجشنبه) نواحی مرکزی و شمالی استان را فرا گرفته، میزان غلظت ذرات معلق موجود در هوای زاهدان را به 550 تا 580 میکروگرم بر مترمکعب رسانده است.

محمدعلی فرقانی گفت: براساس استانداردهای جهانی اگر میزان غلظت گرد و غبار در هوا از 150 میکروگرم بر مترمکعب بیشتر باشد وضعیت هوا ناسالم و بحرانی است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: با شروع وزش باد همراه با گرد و خاک در نواحی مرکزی و شمالی استان حداقل شعاع دید در زاهدان به دو هزارو 500 متر رسید.

رضا آزاد منش افزود: طی این مدت حداکثر سرعت وزش باد در نواحی مرکزی استان به 60 کیلومتر بر ساعت رسید است.