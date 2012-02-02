اخبار کوتاه نیروی انتظامی غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم و بهارستان غرب استان تهران از دستگیری یک نفر فروشنده تجهیزات ماهواره ای در سلطان آباد خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان تجهیزات ماهواره ای اکیپی از ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی باند توزیع تجهیزات ماهواره ای در رباط کریم می شوند.

سرهنگ حسن آبادی افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از مکان شناسایی شده موفق به کشف انباری می شوند که به طرز ماهرانه ای تجهیزات ماهواره ای و وسائل جانبی در آن جاسازی شده با یک دریچه از کف مغازه در زیرزمین تعبیه شده بود.



انهدام ۳۷ باند تهیه و توزیع موادمخدر در غرب استان تهران

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف بیش از سه تن انواع موادمخدر، انهدام ۳۷ باند تهیه و توزیع موادمخدر در ده ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: طی 10 ماه سال جاری سه تن و ۱۶۱ کیلوگرم انواع موادمخدر در غرب استان تهران کشف شد.

سرهنگ ناصر اصلانی افزود: با تلاش ماموران انتظامی پلیس مبارزه با موادمخدر غرب استان تهران، طی 10 ماه سال جاری ۳۷ باند تهیه و توزیع موادمخدر در شهرستانهای شهریار، رباط کریم، ملارد، قدس و اسلامشهر منهدم ، ۶۰۴ نفر قاچاقچی دستگیر ، ۳۴ دستگاه خودرو توقیف و بیش از سه هزار کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.



وی افزود: طی این مدت ۶۱۵۶ نفر عامل توزیع موادمخدر دستگیر و ۷۴۴۸ پرونده قضائی برای توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر تشکیل شده است.



دستگیری ۷۷ توزیع کننده موادمخدر در غرب استان تهران

با اجرای طرح ضربتی پاکسازی در سرآسیاب ملارد غرب استان تهران ، ۷۷ نفر توزیع کننده موادمخدر دستگیر و ۱۴ کیلوگرم موادمخدر کشف شد.



در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با سوداگران مرگ ، طرح پاکسازی منطقه سر آسیاب ملارد غرب استان تهران پس از شناسائی ۵۰ منطقه آلوده به مواد مخدر در اول صبح به مرحله اجرا گذاشته شد.



کشف بیش از ۲۵۰۰ داروی غیر مجاز و قاچاق در غرب استان تهران

با تلاش ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران، بیش از ۲۵۰۰ عدد داروی غیر مجاز و قاچاق در رباط کریم کشف و دو نفر دستگیر شدند.



ماموران انتظامی پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با اجرای طرح مبارزه با عرضه کالای قاچاق درشهرستان رباط کریم موفق به کشف ۲۶۶۰عدد انواع داروی غیر مجاز و قاچاق شدند.



با اجرای طرح مبارزه با عرضه کالای قاچاق در شهرستان رباط کریم ، ماموران انتظامی ۲۶۶۰عدد انواع داروی غیر مجاز و قاچاق را از دو واحد صنفی کشف و ضبط کرده و در این راستا دو نفر به نام های ۱- “حسین – الف” ۲ –” رحمان – م” را دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی کردند.

دستگیری سارقان باغات شهریار

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان شهریار غرب استان تهران، سه سارق باغات این شهرستان دستگیر و دو فقره سرقت کشف شد.



سرهنگ محمدنقی افتخاری اظهار داشت: با وصول چندین فقره شکایت شهروندان شهریاری از وقوع سرقت در باغات شهریار و شهرک های اقماری، دستگیری سارقان باغات شهریار در دستور کار پلیس قرار می گیرد تا اینکه ماموران انتظامی کلانتری ۱۳ امیریه در حین گشت زنی در اطراف یکی از باغهای شهرک امیریه ، به فردی مظنون شده و پس از دستگیری مشخص می شود فرد دستگیر شده بنام « ع – ر » یکی از سارقان باغات بوده است.