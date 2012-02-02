بازخوانی رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بهمن 89

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود یک سال پیش در 15 بهمن ماه زمانی که گامی تا پیروزی قیام جوانان مصری در مبارزه با خودکامگی‌ها و وابستگی‌های حسنی مبارک باقی نماینده بود، ولی امر مسلمین در سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران بر بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه که اثر آن در تونس و مصر آغاز شد، تاکید کردند.

سخنان رهبر انقلاب بر دو محور بیداری اسلامی و شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه متمرکز بود. ایشان حوادث مصر و تونس را یک زلزله واقعی خواندند و تصریح کردند: اگر ملت مصر به کمک و توفیقی، بتوانند قیام خود را پیش ببرند، شکست غیرقابل جبرانی برای آمریکا و سیاست‌هایش در منطقه خواهد بود.

" نامبارک مصر" ملت را ذلیل کرد

ایشان در این خطبه یکی از عوامل قیام ملت مصر را سالها تحقیر این ملت آزاده توسط حاکمانشان عنوان کرده و افزودند: "نامبارک مصر" ملت مظلوم و آزادیخواه مصر را ذلیل کرد.

رهبر انقلاب در آغاز بیاناتشان با اشاره به دهه فجر تحولات مصر و تونس را مورد اشاره قرار دادند و تاکید کردند: حوادث منطقه انعکاس 30ساله صدای ملت ایران است که در نقاط دیگر جهان با قوت و قدرت شنیده می شود.



ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‌ای پس از پایان خطبه دوم نماز جمعه به زبان عربی نیز خطاب به مسلمین عرب زبان جهان به ایراد سخنرانی پرداختند.

رهبر انقلاب اسلامی در این سخنان اوضاع کنونی مصر را جنگ اراده ها میان مردم مصر و دشمنان آنان خواندند و افزودند: در این جنگ، هر طرف که اراده قویتری داشته باشد پیروز خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اقدامات امریکا و رژیم صهیونیستی برای غلبه برتحولات کنونی مصر و به شکست کشیدن قیام مردم این کشور خاطرنشان کردند: آنها در تلاش هستند تا مردم را از محقق شدن اهدافشان مأیوس کنند اما مردم مصر باید با تکیه بر خداوند، لحظه ای در وعده الهی مبنی بر یاری آنان، تردید نکنند.

حضرت آیت الله خامنه ای سلاح مهم مردم مصر در مقابله دشمنان را اتحاد و انسجام خواندند و تأکید کردند: مردم مصر باید مراقب نیرنگ ها و خدعه های دشمنان برای ایجاد تفرقه باشند و با تکیه بر جوانان غیور خود و توکل بر خداوند - ثابت قدم و استوار به قیام خود ادامه دهند.

ایشان مردم مصر را به هوشیاری در قبال توصیه ها و سناریوهای سیاسی امریکا و غرب فراخواندند و خاطرنشان کردند: امریکایی ها که تا چند روز پیش حامی مبارک بودند اکنون که از او مأیوس شده اند در تلاشند تا خود را هم نوا با مردم مصر نشان دهند تا بتوانند فرد مورد نظر خود را بر سرکار بیاورند.

رهبر انقلاب همچنین فرمودند: امریکاییها به نوکری همچون مبارک حتی پاداش اقتصادی هم ندادند و امروز هم به او پاداش نخواهند داد و هر ساعتی که حاکم مصر فرار کند قطعاً اولین دروازه ای که به روی او بسته خواهد شد دروازه امریکا خواهد بود همانطور که به روی بن علی و محمد رضا پهلوی بسته شد.

ایشان همچنین با اشاره به سابقه ارتش مصر در دو جنگ با ارتش رژیم صهیونیستی افزودند: ارتش مصر، نقش تاریخی خود را در تحولات جاری ایفا کند و با مردم همراه شود.

انفجار مصر پاسخ به خیانت بزرگ

ایشان تصریح کردند: بزرگترین جرم نظام کنونی مصر این است که این کشور را از آن جایگاه رفیع به رتبه یک مهره­ بی­اختیار در بازیهای سیاسی­اش در منطقه، تنزل داد. انفجار امروز ملت بزرگ مصر، پاسخی به این خیانت بزرگ است که دیکتاتور وابسته، نسبت به ملت خود مرتکب شد.



ولی امر مسلمین در بخش دیگری از سخنان خود فرمودند: قیام ملت مسلمان مصر، یک حرکت اسلامی و آزادیخواهانه است. من بنام ملت و دولت انقلابی ایران به شما ملت مصر و ملت تونس درود می‌فرستم و پیروزی کامل شما را از خداوند عزیز مسئلت می کنم. من به شما و قیامتان افتخار می‌کنم. شک نیست که قیام ملتها، بسته به اقتضائات جغرافیائی و تاریخی و سیاسی و فرهنگی، در هر کشوری دارای مختصات منحصر‌به ‌فرداست و نمی‌توان چیزی را که در انقلاب کبیر اسلامی در 30 سال پیش در ایران واقع شد، عیناً در مصر یا تونس یا هر کشور دیگر اسلامی انتظار داشت، لیکن مشترکاتی هم وجود دارد که در آنها، تجربیات هر ملتی می‌تواند برای ملتهای دیگر به کار آید.

حضرت آیت الله خامنه ای در تشریح مختصات نقشه دنیای استکبار برای منطقه خاورمیانه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزودند: وجود کشورهای ضعیف و دشمن یکدیگر، دارای حکامی دست نشانده و مطیع غرب، از لحاظ اقتصادی مصرف کننده، از لحاظ علمی عقب مانده، در عرصه فرهنگی مقلد غرب، از نظر نظامی ضعیف - از لحاظ اخلاقی، فاسد و منحط و از لحاظ مذهبی کاملاً سطحی و درحد فردی یا تشریفاتی، مختصاتی بود که استکبار برای کشورهای منطقه خاورمیانه تعریف کرده بود.

ایشان انفجار عظیم انقلاب اسلامی و ظهور امام خمینی را به عنوان عالمی برجسته، حکیم، فقیه، مجاهد، شجاع، خطرپذیر و دارای نفوذ کلمه، برهم زننده استراتژی غرب در منطقه بسیار مهم خاورمیانه دانستند و تاکید کردند: تربیت و ظهور و حضور این مرد بزرگ، حقیقتا کار خدا بود. رهبر انقلاب بیداری - آمادگی و حمایت بی دریغ ملت ایران از امام را زمینه ساز پیروزی انقلاب خواندند و افزودند: در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، امام و ملت همچون کوه استوار ایستادند و جبهه دشمنان هر کاری کرد نتوانست این انقلاب بزرگ اسلامی را دچار شکست یا انحراف کند. ایشان با یادآوری اقدامات و طرحهای دشمنان برای شکست انقلاب، به ایجاد درگیریهای خیابانی، جنگهای قومی- کودتا - تحمیل جنگ هشت ساله - تحریم اقتصادی و جنگ روانی بیوقفه در تمامی 32 سال اخیر اشاره کردند و افزودند: دشمن در تمامی این اقدامات سه هدف عمده را دنبال کرده است. رهبر انقلاب اسلامی سقوط انقلاب و براندازی نظام جمهوری اسلامی را مهمترین هدف جبهه دشمنان در 32 سال اخیر خواندند و افزودند: هدف دوم امریکا در صورت ناکامی در براندازی نظام، استحاله انقلاب بود یعنی صورت و ظاهر انقلاب باقی بماند اما باطن و روح آن از بین برود. ایشان فتنه سال 88 را آخرین نمایشنامه دشمنان برای استحاله انقلاب خواندند و خاطر نشان کردند: در آن فتنه، طراح و نقشه کش و مدیر در بیرون از مرزها بوده و هست و عده ای بخاطر حب به نفس و حب به مقام اسیر توطئه آنها شدند و دانسته یا ندانسته با آنها همکاری کردند. رهبر انقلاب در تشریح هدف سوم جبهه سلطه افزودند: آنها تصمیم گرفته بودند اگر با وجود همه تلاشهای آنها، نظام اسلامی باقی ماند عناصر ضعیف النفس را که می توان در آنها نفوذ کرد طرفهای اصلی خود در مسائل کشور قرار دهند و نظامی بوجود آورند که ضعیف و مطیع باشد و در مقابل آمریکا نایستد. ایشان مردم بیدار ایران، برخورداری کشور از نخبگان خوب و مسئولان خوب را باعث ناکامی دشمنان در همه اهداف خود خواندند و افزودند: انقلاب به علت عمق و ماهیت خود تغییراتی بسیار اساسی در کشور بوجود آورده است و امام و ملت پایه ها را به گونه ای محکم گذاشته اند که این حرکت عظیم ادامه یافته و خواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین تغییرات عمیق و اساسی که در ایران پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاده، به اسلام ستیزی عمیق رژیم پهلوی اشاره کردند و افزدند: انقلاب، این سیاست را 180 درجه تغییر و اسلام را محور اداره کشور و مدیریت جامعه قرار داد. تغییر وابستگی شدید حکومت پهلوی به امریکا و انگلیس و تبدیل ایران به نمود کامل استقلال سیاسی در جهان، دومین موردی بود که حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین پیامدهای ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: این استقلال و عزت سیاسی بیشترین جذابیت را برای ملتها دارد و بخش مهمی از احساس احترام ملتها نسبت به انقلاب اسلامی به همین مسئله مهم برمی گردد.

قیام ملتهای منطقه جزیی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست

به گزارش مهر، اما امسال روز دوشنبه 10 بهمن صدها نفر از جوانان 73 کشور جهان از جمله جوانان مصر، تونس، لیبی، لبنان، یمن، بحرین و فلسطین که در همایش بین المللی جوانان و بیداری اسلامی شرکت کردند، در فضایی صمیمانه و لبریز احساسات اسلامی و انقلابی، با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

رهبر انقلاب در این دیدار با اشاره به «تسلط شبکه دیکتاتوری پیچیده، خطرناک، فاسد و شیطانی صهیونیستها و قدرتهای استکباری» بر جهان تاکید کردند: قیام ملتهای منطقه علیه دیکتاتورهای وابسته، جزئی از مبارزه بشریت با دیکتاتوری جهانی صهیونیستهاست.



حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به کسانی که ممکن است پیروزی بر شبکه دیکتاتوری جهانی صهیونیستها را غیرممکن بدانند خاطرنشان کردند: قبلاً نیز اگر کسی از پیروزی جوانان مؤمن حزب الله بر ارتش رژیم صهیونیستی سخن می‌گفت و یا از ذلت طاغوت مصر و تحولات عجیب شمال افریقا حرف می‌زد خیلی‌ها باور نمی‌کردند همچنانکه استقامت، پیروزی و پیشرفت جمهوری اسلامی نیز برای برخی ها قابل باور نبود اما قدرت فائقه پروردگار، خود را در این پیروزیها و تحولات شگفت نشان داد.