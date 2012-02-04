افتتاح 300 پروژه در البرز/ مراسم ها متمرکز و شهرستانی برگزار می شود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 300 پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ... در نقاط مختلف استان البرز همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: اعتبار این تعداد پروژه در حدود 150 میلیارد تومان است که با بهره برداری از آنها در بخشهای گوناگون توسعه وآبادانی به استان تازه تاسیس البرز می آید.

استاندارالبرز گفت: برای افتتاح پروژه های استان البرز قرار است با حضور مسئولان استان البرز مراسمها به صورت متمرکز برگزار شود و هر روز بخشی از پروژه های یک شهرستان به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: افتتاح رسمی پروژه ها همراه با تشریفات و مراسم جداگانه نخواهد بود و با توجه به شرایط آب و هوایی و ... این برنامه امسال به صورت متمرکز اجرا خواهد شد.

فرهادی ابراز امیدواری کرد با افتتاح این تعداد پروژه روند توسعه استان شتاب مضاعفی بگیرد.