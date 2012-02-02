گسترش فقر در میان خانواده های آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، بر اساس پژوهشی که توسط بنیاد برتلزمن آلمان انجام شده طی چند سال اخیر میزان فقر در این کشور افزایش یافته است.

این پژوهش نشان می دهد یک سوم کودکان برلینی در فقر به سر برده و از کمکهای دولتی استفاده می کنند.

بر این اساس در سال 2009 در شهر مونیخ 12.6 کودکان زیر سه سال از کمکهای دولتی استفاده کرده اند و این در حالی است که این میزان در شهرهای درسدن و کلن حدود 25 درصد بوده است.

در همین حال به دلیل گسترش فقر در بین خانواده ها دولت آلمان در سال 2010 میلادی 36.3 درصد کودکان پایتخت را مورد حمایت قرار داده و شهر برمن با 35.5 درصد پس از برلین قرار گرفته است.