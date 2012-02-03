به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت چهار ماه از حضور توام با ناکامی تیم ملی بسکتبال در رقابت‎های قهرمانی آسیا که با سقوط چهار پله‎ای تیم ملی کشورمان از رده نخست همراه بود و پس از آن قطع همکاری فدراسیون بسکتبال با "وسلین ماتیچ" را به دنبال داشت، این فدراسیون با یک گزینه خارجی دیگر برای هدایت تیم ملی ایران به توافق رسید.

گزینه جدید فدراسیون بسکتبال برای حضور در راس تیم ملی "مهمد بسیرویچ" است. مربی 51 ساله که اهل اسلونی است و پیش از این با هیچ یک از کشورهای آسیایی همکاری نداشته است اما از بازیکنان ایران شناخت نسبی دارد. این شناخت در جریان رقابت‎های جهانی 2010 ترکیه حاصل شد. در این مسابقات "بسیرویچ" سرمربی تیم ملی اسلونی بود و با این تیم موفق به شکست ایران شد.

برزیل، کرواسی، استرالیا و تونس دیگر تیم‎هایی بودند که در رقابت‎های جهانی ترکیه مقابل تیم تحت هدایت "بسیرویچ" با شکست مواجه شدند. این مربی اسلوونیایی بیشترین دوران مربیگری‎اش را در کشورش گذراند. وی پس از یک سال مربیگری در تیم ملی اسلونی به کادر تیم جوانان این کشور ملحق شد و طی سال‎های 2002 تا 2005 به عنوان سرمربی در این تیم بود و در مسابقات قاره‎ای و جهانی هم شرکت کرد که حاصل آن نایب قهرمانی اروپا و هفتمی جهان بود.

"بسیرویچ" طی سال‏های مربیگری بازیکنان بزرگی را در اختیار داشته است که گارد معروف تیم های لیکرز و نیوجرسی یعنی "ساشا" یکی از آنهاست.

اولین مربی خارجی مسلمان

بسکتبال ایران از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مربیان خارجی زیادی را برای فعالیت در راس تیم ملی در اختیار داشته است اما این برای نخستین بار است که یک مربی خارجی مسلمان به کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران می‌پیوندد.

پایان همکاری با صرب‎ها

بسکتبال ایران طی سال‎های مختلف با مربیان خارجی از آمریکا، رومانی، روسیه و ارمنستان همکاری داشته است. البته از 9 سال پیش که محمود مشحون ریاست فدراسیون بسکتبال را عهده دار بود تا به امروز مربیان خارجی تیم ملی فقط از صربستان انتخاب می شدند.

"نناد ترایکوویچ" اولین مربی صربستانی بود که برای همکاری با تیم ملی وارد ایران شد و با این تیم به عنوان پنجم آسیا دست یافت. پس از آن "ولادیمیر بوسنیاک" سرمربی تیم ملی ایران شد که البته فرصت حضور در هیچ رویدادی را پیدا نکرد. سال 2006 هم "فرد اونیکا" در راس تیم ملی قرار گرفت و این تیم را صاحب مدال برنز بازی‎های آسیایی قطر کرد.

"رایکو ترومن" دیگر مربی صربستانی بود که موفق شد برای نخستین بار ایران را صاحب عنوان قهرمانی آسیا و سهمیه المپیک کند. "وسلین ماتیچ" هم در نخستین سال همکاری‎اش با بسکتبال ایران علاوه بر تکرار عنوان قهرمانی آسیا، تیم ملی را صاحب سهمیه جهانی هم کرد اگرچه این مربی نتوانست قهرمانی ایران در رقابت های جام ملت های 2011 را تکرار کند.

اینها همه مربیان صربستانی بودند که در دوره‏های زمانی مختلف اما به صورت متوالی هدایت تیم ملی بسکتبال ایران را بر عهده داشتند. همزمان مربیان صربستانی دیگری هم مانند "سرجان" در دیگر رده‏های سنی یا به عنوان‏های دیگر با فدراسیون بسکتبال همکاری داشتند اما این فدراسیون با به خدمت گرفتن سرمربی جدید و مسلمان خود به همکاری با صرب‎ها پایان داد.

سرمربیان پیشین تیم ملی بسکتبال ایران به این شرح هستند:

* کاظم رهبری (1948)

* حسن صعودی پور (1966)

* دان لین هان آمریکایی (1968)

* محمود عدل (1970)

* واسیلسکو رومانیایی (1974)

* حسن کریمی (1976)

* گری لمون آمریکایی (1979)

* محمد حسن ذوالفقاری (1981)

* عنایت الله آتشی (1983)

* رضا اسماعیلی (1985)

* مجید توفیق (1989)

* اسداله کبیر (1990)

* والری لونیچکین روسیه (1991)

* اسدالله کبیر (1993)

* ویتالی زاستاخوف ارمنستان (1994)

* منوچهر شهامت نژاد (1995)

* سعید فتحی (1997)

* عنایت الله آتشی (1998)

* گری لوموین آمریکایی (2000)

* سعید ارمغانی (2001)

* نناد ترایکوویچ صربستانی (2003)

* ولادیمیر بوسنیاک صربستان (2004)

* محمد مهدی مهدی ایزدپناه (2005)

* فرد اونیکا صربستانی (2006)

* رایکو ترومن صربستانی (2007)

* وسلین ماتیچ صربستانی (2009)