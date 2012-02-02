عطشانی: سیاسی نیستم/ انتقاد بهناز جعفری از جلسه نقد و بررسی فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور علی عطشانی کارگردان، جابر قاسمعلی نویسنده، بهناز جعفری و نیما شاهرخ شاهی بازیگران، حسین مهدوی صدا گذار و رامتین شهبازی منتقد برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی عطشانی گفت: سال گذشته در همین جشنواره با جابر قاسمعلی درباره ساخت فیلم صحبت کردم، ایشان فیلمنامه "تلفن همراه رییس جمهور"را سال ها پیش نوشته و آن را فروخته بودند. در همین جشنواره با پژمان لشگری پور صحبت کردم و از ایشان خواستم که فیلمنامه را به من بفروشند ایشان گفتند که تو نمی توانی این فیلم را بسازی زیرا در طی این سال ها فیلمسازان مختلفی موفق به دریافت مجوز ساخت نشدند.

وی افزود: با اصرار فیلمنامه را از ایشان خریداری کردم و با محسن علی اکبری برای تهیه فیلم صحبت کردم. فیلمنامه این فیلم چند بار برای مجوز ساخت رد شد اما با تغییراتی موفق به دریافت پروانه ساخت شدیم.

قاسمعلی نیز در ادامه این نشست عنوان کرد: معتقد نیستم که فیلمنامه سیاسی است بلکه یک متن نئورالیستی است و بر اساس یک اتفاق واقعی شروع شده است برای یکی از دوستان ما چنین اتفاقی سال ها پیش رخ داده بود و من بر اساس آن این فیلمنامه را نوشتم پیش از این قرار بود کمال تبریزی و محمدرضا هنرمند این فیلمنامه را بسازند که موفق به دریافت پروانه ساخت نشدند.

وی ادامه داد: سال گذشته آقای عطشانی به دنبال مشاور فیلمنامه بود و زمانی که فهمیدم قرار است این فیلمنامه را بسازد گفتم که فکر نمی کنم که بتوانید مجوز دریافت کنید اما آقای عطشانی این قول را دادند که این فیلم را می سازد و خوشبختانه توانسنتد این کار را انجام دهند.

عطشانی نیز گفت: ابتدا حساسیتی بر روی ساخته شدن این فیلمنامه وجود داشت. با آقای رسولان صحبت کردم و احساس کردم به کلیت فیلمنامه ایراد دارند و پروانه نمی دهند. در سکانس نهایی که قربان علی می خواهد به بیمارستان برود پرستار به او می‌گوید بفرمایید آقای رییس جمهور و فیلنامه تمام می شود که این یکی از تغیراتی بود که در فیلم اتفاق افتاد.

رامتین شهبازی منتقد حاضر در این نشست نیز گفتت: این فیلم تلاش دارد داستان نویی را تعریف کند اما نکته ای که وجود دارد این است که فیلم می تواند با تماشاگر همراه باشد اما برخی اوقات بعضی از ایده ها وجود دارد که در ذات خود جذاب هستند.

وی یادآور شد: اولین مشکل من با فیلم نوع لحن و روایتش است. فیلم سه لحن دارد از ابتدا تا آشنایی با نیکی کریمی یک لحن است بعد از عمل دختر نیکی کریمی یک لحن و بعد از تا پایان هم یک لحن دارد و این تغییرات لحن ها می تواند داستان را به صورت دیگری رقم بزند.

قاسمعلی درباره نقد شهبازی توضیح داد: این نکته از منظر درستی نگاه نمی شود و معقتدم که سینما یعنی لحن و تا زمانی که این لحن درنیاید داستان مدیریت نمی یابد و جلو نمی رود. مثلا فیلم "دزد دوچرخه" فیلم شصخیت است اما یک رویداد که دزدیدن دوچرخه اش است، قصه محوری فیلم را شکل می دهد.

عطشانی نیز گفت: لهجه از ابتدا شمالی نوشته شده بود و به جریان دادن زندگی به فیلم کمک می کند.

بهناز جعفری نیز در ادامه صحبت های عطشانی گفت: احساس می کنم جو اینجا منتقدانه و خبرنگارانه نیست. اغتشاش و بی‌امنیتی در منتقدان و خبرنگاران وجود دارد. احساس می‌کردم آمده‌ام جایی که بده و بستان خوبی میان خبرنگاران و منتقدان با عوامل فیلم وجود دارد ولی متاسفانه چنین نیست.

او یادآور شد: من به انتقادات مطرح شده احترام می گذارم و تا اندازه‌ای هم برخی از انتقادات مطرح شده را می پذیرم، اما انگار عده‌ای از خبرنگاران حاضر فیلم را ندیده اند.

محمد گبرلو درادامه صحبت‌های بازیگر فیلم "تلفن رییس جمهور" گفت: این گونه که شما می‌گویید نیست. به اعتقاد من دریافت شما اشتباه است؛ چرا که درباره هر فیلمی واکنش‌های متفاوتی وجود دارد.

جعفری نیز گفت: اینجا حضور خنثی است، ما به عنوان بازیگر و عوامل فیلم اینجا هستیم تا با گوش و جان شنونده نقدهای شما باشیم، اما جلسه خسته کننده است.

عطشانی در پایان جلسه گفت: من آدم سیاسی نیستم سعی می‌کنم از فیلمنامه‌ای استفاده کنم که به روز باشد مردم ما در حال حاضر سیاست زده هستند به همین دلیل متن ها فضای سیاسی به خود می‌گیرند. من داستان بسیار ساده‌ای را در فیلم بیان کردم بهتر است این را به هیچ مسوول سیاسی ارجاع ندهیم.