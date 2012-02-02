نظام سازی مبتنی بر مبنای دین مهمترین کار امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر، ظهر پنجشنبه با حضور آیت الله باریک بین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، کرم اللهی مدیر حوزه هنری قزوین، جمعی از هنرمندان و خوشنویسان کشور در سالن اجتماعات فرهنگسرای بانو برگزار شد.



حسین ظریف منش در این مراسم گفت: وقوع انقلاب اسلامی موجب تجدید حیات اسلام در ایران و منطقه شد و امروز دولتهای استکباری را به وحشت انداخته است.

وی افزود: امام(ره) با این انقلاب الگوی اداره جوامعه بشری را ارائه و بیداری اسلامی و نظام سازی بر اساس دین را پایه گذاری کرد.

ظریف منش اظهارداشت: انقلاب اسلامی با همه مشکلاتی که پیش روی خود داشت موجب تشکیل نظامی شد که نه تنها در محدوده جغرافیایی ایران که از مرزها فراتر رفت و جغرافیای سیاسی را در هم ریخت و پس از سه دهه توانست در تونس، مصر، اردن، بحرین و بسیاری از کشورها به عنوان الگوی مردم قرار گیرد.

وی گفت: انقلاب ایران تحول بدیعی بود که خیلی ها فکر تحقق آن را نمی کردند که مدیریت دینی بتواند کشوری را اداره کند اما نظامی شکل گرفت که دنیا نیز نتوانست مانع اراده ملتش شود و از رسیدن به آرمانش جلوگیری کند.

ظریف منش تصریح کرد: 22 بهمن 57 موجب به ثمر نشستن حرکت بزرگ امام شد و امروز روز شادی واقعی شیعیان جهان تلقی می شود.

غدیر فلسفه سیاسی اسلام / الگوی اداره جامعه

مدیرعامل بیناد بین المللی غدیر تصریح کرد: غدیر مفهوم حیات بخش اسلام و فلسفه سیاسی آن است و توانسته الگوی درخشانی از نقطه بشری را ارائه کند.

وی بیان کرد: غدیر انسانها را وحدت فرا می خواند و درس چگونه زیستن را به بشریت یاد می دهد و راهنمای روشنایی است و هدف گذاری آن برای انسانیت است.

ظریف منش گفت: غدیر الگوی اداره جامعه اسلامی است و استمرار نبوت و امامت، بیانگر تحقق وعده الهی و تعیین حاکمیت اسلامی است و به دو سوال مهم بشر امروز، چگونگی حکومت و شرایط و نحوه تعیین حاکم پاسخ صریح می دهد.

تهاجم به ولایت بی سابقه است

وی تهاجم دهه اخیر به ولایت را بی سابقه خواند و اظهارداشت: علت اساسی این تهاجم گسترده آن است که ایران فلسفه ای جدید و الگوی نوینی را برای اداره جوامع ارائه کرده که بر گرفته از غدیر است.

هنر در خدمت دین و فلسفه غدیر

این مسئول استفاده از هنر در انتقال دستاوردهای دینی را ضروری خواند و گفت: در شرایط کنونی که با هجمه جنگ نرم دشمن روبه رو هستیم هر هنرمندی که در زمینه غدیر، ولایت و امامت کاری انجام دهد گویی سلاح بر دست گرفته و در جنگ حاضر شده است.

مدیرعامل بنیاد بین المللی غدیر یادآورشد: قلم هنرمندان کشور اثرش از گلوله و موشک در این عصر بیشتر است و همه هنرمندان متعهد وظیفه دارند برای ترویج فرهنگ غدیر و فلسفه آن در جامعه بیش از گذشته تلاش کنند.

وی گفت: کار هنری و تبلیغی باید راهگشا باشد و به فرموده رهبر معظم انقلاب اگر جامعه از هنر فاخر برخوردار نباشد، نمی تواند پیام انقلاب را به آیندگان منتقل کند و نسل جوان امروز نیازمند هنر ارزشی است.

ظریف منش از برپایی جشنواره ملی خوشنویسی نگارش خطبه غدیر در استان قزوین اظهار رضایت کرد و گفت: هر چند در گام اول این کار بخوبی در مهد خوشنویسی کشور برگزار شد اما باید زمینه برپایی این جشنواره با کیفیت بهتر را در سال آینده از همین امروز مهیا کنیم.