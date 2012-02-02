مهمترین امر در ایام دهه فجر حضور فعالانه در صحنه است

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی ترویج و تعمیق آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و همچنین حفظ و اعتلای هویت اسلامی در عرصه های داخلی و بین المللی است.

وی با ارائه گزارشی ازبرنامه های دهه فجراین شهرگفت : آمار و تعداد کل این برنامه ها حدود 150 مورد است و اقدامات انجام شده شامل برگزاری دو جلسه برای تشکیل ستاد دهه فجر و کمیته های مربوطه و اعضای آنها و جمع آوری و دسته بندی برنامه مربوط به این ایام است.

امام جمعه شهر قرچک ادامه داد: از برنامه های این دهه می توان به برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور تمام مسئولان در نماز جمعه برای پاسخگویی به مردم در روز جمعه 21 بهمن ماه، ارسال پیامک و مارش مخصوص به مناسبت دهه فجر برای مشترکان تلفنهای ثابت و همراه، برگزاری راهپیمایی 22 بهمن و برگزاری همایش ایثارگران اداره ها اشاره کرد.

