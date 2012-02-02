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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

سید محمدی:

71 پروژه آب و خاک در گلستان بهره برداری می شود

71 پروژه آب و خاک در گلستان بهره برداری می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر تعداد 71 پروژه در بخشهای مختلف آب و خاک و تامین آب با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 71.7 میلیون ریال مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برنامه های دهه فجر افزود: از کل طرحهای آبی و خاکی تعداد 46 پروژه آن در بخش تجهیز و نصب سیستمهای آبیاری تحت فشارکلاسیک ثابت و متحرک بصورت بارانی و قطره ای در مزارع و باغات استان به اجرا در آمده است. 

وی در ادامه یادآور شد: تعداد 25 پروژه در بخشهای مختلف آبی و خاکی که شامل احداث کانال بتنی تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد مخزنی و... دردهه مبارک فجر مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان عنوان کرد: با اجرای این پروژه ها ضمن تسهیل در انتقال آب به اراضی کشاورزی و باغی ارتقای راندمان آبیاری، مصرف بهینه آب، حفظ منابع خاک و... تعداد چهار هزار 753 خانوار از نعمت آن بهره مند و برای 79 نفر فرصت شغلی جدید بصورت مستقیم را فراهم می کند.

کد مطلب 1523785

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