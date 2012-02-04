بازگشت 3 داوطلب دیگر به عرصه رقابتهای مجلس نهم

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از داوطلبان مجلس نهم در حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه خبر از تایید صلاحیت خود دادند.

جهانبخش امینی، نماینده فعلی کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی که در دور اول تایید صلاحیت ها از سوی هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمانشاه، رد صلاحیت شده بود، در این باره به خبرنگار مهر گفت: بنده در دور اول تایید صلاحیتها، رد صلاحیت شدم که با اعلام اعتراض به این رای، مجددا کار تایید صلاحیت بنده توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: بعد از بررسی پرونده، شورای نگهبان صلاحیت بنده برای حضور در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است.

"سعید حیدری طیب"، یکی از قضات دادگستری استان کرمانشاه که صلاحیتش از سوی هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمانشاه رد شده بود، ولی امروز وی در گفتگو با خبرنگار مهر کرمانشاه، خبر از پذیرش اعتراض وی از سوی شورای نگهبان داد.

حیدری طیب در این باره به خبرنگار مهر می گوید: بعد از بررسی مجدد صلاحیت بنده از سوی شورای نگهبان، صلاحیت بنده برای حضور در رقابتهای انتخابات مجلس نهم با ارسال فکسی از سوی شورای نگهبان اعلام می شود.

دیگر داوطلب تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، "محمد رزم"، رئیس سابق شوراهای حل اختلاف استان کرمانشاه است.

وی نیز در دور اول بررسی صلاحیت ها، از سوی هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمانشاه رد صلاحیت می شود که بعد از بررسی مجدد و رسیدگی به اعتراض وی، شورای نگهبان دوباره صلاحیت ایشان را تایید می کند.

براساس این گزارش، چندی پیش نیز تعدادی از داوطلبان رد صلاحیت شده مجلس نهم از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند.