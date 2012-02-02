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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

سردار صفوی/

موج بیداری اسلامی ادامه دار است

موج بیداری اسلامی ادامه دار است

کرج - خبرگزاری مهر: مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: امروز بیداری اسلامی تحول مقطعی و کوتاه مدت نیست بلکه حماسه ای ادامه دار و اثرگذار خواهد بود و ملت های اسلامی یکی پس از دیگری با هوشیاری و مدیریت سرنوشت خود را به دست خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یحیی رحیم صفوی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره حدیث انتظار در اداره کل ارشاد البرز گفت: موضوع سخن من انقلاب اسلامی، مهدویت و بیداری اسلامی است و حقیقت آن است که انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که امواج فریبکارانه کمونیستی از بلوک شرق و غرب بر کشور ایران سایه افکنده بود.

وی افزود: در این شرایط تنها تمسک به قرآن، عترت و اهل بیت بود که نجات بخش ملت ایران شد.

صفوی اظهار داشت: در سال 56 کسی باور نداشت که رژیم طاغوت از بین برود اما به حول و قوه الهی این امر میسر شد.

وی گفت: بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تشکیل نهاد حکومت؛ اثرگذارترین مسئله در بعد منطقه ای و جهانی، کشور ایران است.

بیداری اسلامی شراره هایی سوزان برای غرب

وی افزود: نظام نوین جهانی را بیداری اسلامی و اسلام رقم خواهد زد و جهان نوین، جهانی اسلامی خواهد بود که  ملت های اسلامی با تشکیل قطب ملت اسلامی نظم نوین جهانی را رقم خواهند زد و آرمانهای ملت ما برای غربی ها ( صهیونسیم، امریکا و..)  همچون شرار ه های سوزناک و برای ملت های اسلامی همچون خورشید پرفروغ و امید آفرین برای رسیدن به استقلال و آزادی خواهد بود.

سرلشگر صفوی اظهار داشت:  دو رهبر انقلاب اسلامی ایران در اندیشه و افکار خود و نوع حکومت، مدیریت و رهبری جهان اسلام و مسائل منطقه ادبیات مهدویت و انتظار را به جهانیان عرضه کرده اند؛ فرهنگ و واقعیتی که  برگرفته از احادیث است.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی و منبع الهام بخش بیداری اسلامی برای پیدایی اسلام در مقیاس جهانی بوده است.

ثمره مجاهدت ها و رشادت های دلیرمردان آزادی بشریت را نوید می هد

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا  در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ثمره مجاهدت های 33  ساله ملت ما و خون پاک 220 هزار شهیدان و مجاهدت 330 هزار جانبار و 40 هزار آزاد سرفراز که یکی از آنها مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز ، بوده است که مدت هفت سال در زندانهای بعثی عراق مقاومت کرده است.

وی افزود: ثمره انقلاب اسلامی فقط 500 هزار جوان فداکار نبوده است بلکه این امر آزادی کربلا و قدس شریف و آزادی  بشریت مظلوم را نوید خواهد داد.

شاخصی که کشور ما را در خط نبرد ایدئولوژیک با فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب قرارداده است؛ اسلام ناب محمدی، اعتقاد به مهدویت و تشکیل حکومت عدالت گستر جهانی به رهبری حضرت مهدی است.

سردار صفوی در بخش دیگری به نوشته های یک غربی در حوزه مسائل اسلامی اشاره کرد و گفت: در این نوشته ها آمده است ملت ایران دو بال دارند، یک بال سرخ که اعتقاد به عاشورا و شهادت طلبی است و بال سبز اعتقاد به مهدی موعود و آینده امید افرین است و تا این دو بال را ملت ایران دارند کسی قادر به مقابله با آنها نخواهد بود.

هویت اسلامی سرنوشت آینده بشریت را رقم خواهد زد

وی افزود: انقلاب اسلامی شعاعی از نهضت حسین ابن علی است و تداوم این نهضت زمینه ساز ظهور حضرت حجت است؛  و انقلاب اسلامی ما دو رکن اساسی هویت سازی اسلامی و انگیزه آفرینی برای رویحه جهادی و مقاومت را به همه دنیا صادر کرده  و شکل و محتوای بیداری اسلامی با برگشت به  هویت اسلامی است  و این  روحیه جهادی تعیین کننده  سرنوشت آینده جهان اسلام از شمال آفریقا و خاورمیانه و جنوب آسیا و... خواهدبود.

وی ادامه داد: اعتقاد به اسلام، مهدویت و عاشورا اساس پیروی انقلاب اسلامی و دوام و بقا انقلاب اسلامی است و این اعتقاد در رهبری امام و آرمانهای شهیدان مبرهن است.

وی در انتها افزود: بیداری اسلامی ملت های بپا خواسته در منطقه  با الهام از مردم ایران ادامه خواهد داشت و قرن حاضر، قرن پیروزی اسلام برای تشکیل دولت های مردمی و اسلامی و شکست صهنونسیم و امریکا است.

در انتهای اختتامیه جشنواره حدیث انتظار در بخشهای کتابخوانی، وبلاگ نویسی، عکس،  نثر ادبی و نمایشنامه نویسی به 14 برگزیده در هر بخش نشان های زرین از سوی مسئولانی که در این مراسم حضور داشتند اهداء شد.

کد مطلب 1523795

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