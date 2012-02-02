موج بیداری اسلامی ادامه دار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یحیی رحیم صفوی ظهر پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره حدیث انتظار در اداره کل ارشاد البرز گفت: موضوع سخن من انقلاب اسلامی، مهدویت و بیداری اسلامی است و حقیقت آن است که انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که امواج فریبکارانه کمونیستی از بلوک شرق و غرب بر کشور ایران سایه افکنده بود.

وی افزود: در این شرایط تنها تمسک به قرآن، عترت و اهل بیت بود که نجات بخش ملت ایران شد.

صفوی اظهار داشت: در سال 56 کسی باور نداشت که رژیم طاغوت از بین برود اما به حول و قوه الهی این امر میسر شد.

وی گفت: بعد از 33 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تشکیل نهاد حکومت؛ اثرگذارترین مسئله در بعد منطقه ای و جهانی، کشور ایران است.

بیداری اسلامی شراره هایی سوزان برای غرب

وی افزود: نظام نوین جهانی را بیداری اسلامی و اسلام رقم خواهد زد و جهان نوین، جهانی اسلامی خواهد بود که ملت های اسلامی با تشکیل قطب ملت اسلامی نظم نوین جهانی را رقم خواهند زد و آرمانهای ملت ما برای غربی ها ( صهیونسیم، امریکا و..) همچون شرار ه های سوزناک و برای ملت های اسلامی همچون خورشید پرفروغ و امید آفرین برای رسیدن به استقلال و آزادی خواهد بود.

سرلشگر صفوی اظهار داشت: دو رهبر انقلاب اسلامی ایران در اندیشه و افکار خود و نوع حکومت، مدیریت و رهبری جهان اسلام و مسائل منطقه ادبیات مهدویت و انتظار را به جهانیان عرضه کرده اند؛ فرهنگ و واقعیتی که برگرفته از احادیث است.

وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی و منبع الهام بخش بیداری اسلامی برای پیدایی اسلام در مقیاس جهانی بوده است.

ثمره مجاهدت ها و رشادت های دلیرمردان آزادی بشریت را نوید می هد

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ثمره مجاهدت های 33 ساله ملت ما و خون پاک 220 هزار شهیدان و مجاهدت 330 هزار جانبار و 40 هزار آزاد سرفراز که یکی از آنها مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان البرز ، بوده است که مدت هفت سال در زندانهای بعثی عراق مقاومت کرده است.

وی افزود: ثمره انقلاب اسلامی فقط 500 هزار جوان فداکار نبوده است بلکه این امر آزادی کربلا و قدس شریف و آزادی بشریت مظلوم را نوید خواهد داد.

شاخصی که کشور ما را در خط نبرد ایدئولوژیک با فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب قرارداده است؛ اسلام ناب محمدی، اعتقاد به مهدویت و تشکیل حکومت عدالت گستر جهانی به رهبری حضرت مهدی است.

سردار صفوی در بخش دیگری به نوشته های یک غربی در حوزه مسائل اسلامی اشاره کرد و گفت: در این نوشته ها آمده است ملت ایران دو بال دارند، یک بال سرخ که اعتقاد به عاشورا و شهادت طلبی است و بال سبز اعتقاد به مهدی موعود و آینده امید افرین است و تا این دو بال را ملت ایران دارند کسی قادر به مقابله با آنها نخواهد بود.

هویت اسلامی سرنوشت آینده بشریت را رقم خواهد زد

وی افزود: انقلاب اسلامی شعاعی از نهضت حسین ابن علی است و تداوم این نهضت زمینه ساز ظهور حضرت حجت است؛ و انقلاب اسلامی ما دو رکن اساسی هویت سازی اسلامی و انگیزه آفرینی برای رویحه جهادی و مقاومت را به همه دنیا صادر کرده و شکل و محتوای بیداری اسلامی با برگشت به هویت اسلامی است و این روحیه جهادی تعیین کننده سرنوشت آینده جهان اسلام از شمال آفریقا و خاورمیانه و جنوب آسیا و... خواهدبود.

وی ادامه داد: اعتقاد به اسلام، مهدویت و عاشورا اساس پیروی انقلاب اسلامی و دوام و بقا انقلاب اسلامی است و این اعتقاد در رهبری امام و آرمانهای شهیدان مبرهن است.

وی در انتها افزود: بیداری اسلامی ملت های بپا خواسته در منطقه با الهام از مردم ایران ادامه خواهد داشت و قرن حاضر، قرن پیروزی اسلام برای تشکیل دولت های مردمی و اسلامی و شکست صهنونسیم و امریکا است.

در انتهای اختتامیه جشنواره حدیث انتظار در بخشهای کتابخوانی، وبلاگ نویسی، عکس، نثر ادبی و نمایشنامه نویسی به 14 برگزیده در هر بخش نشان های زرین از سوی مسئولانی که در این مراسم حضور داشتند اهداء شد.