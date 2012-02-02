هواداران سرخابی از دربی 74 استقبال نکردند/ طبقه اول هنوز پر نشده است!

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از 90دقیقه مانده به آغاز هفتاد و چهارمین دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس هنوز طبقه اول ورزشگاه پر نشده و جمعیت حاضر در ورزشگاه بالغ بر 25 هزار نفر است. با این شرایط به نظر می رسد دربی تهران این بار هم با حضور 100 هزار تماشاگر برگزار نشود. حواشی دیگر پیش از دربی تهران به شرح ذیل است:

* با وجود استقبال کم هواداران، بین سکوی تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس نیروهای انتظامی زیادی مستقر شده اند تا از برخوردهای احتمالی جلوگیری کنند.

* از ساعت 14 امروز پرسنل فضای سبز ورزشگاه آزاد کار جمع کردن کاور زمین چمن را آغاز کردند که این کار حدود 2 ساعت به طول انجامید. پس از جمع آوری کاور زمین ورزشگاه خط کشی شد.

* با توجه به فرا رسیدن ایام الله دهه فجر برنامه های ویژه ای از سوی سازمان لیگ برتر پیش از آغاز مسابقه برگزار شد که از آن جمله می توان به اجرای برنامه توسط گروه سرود نیروی انتظامی، اجرای تواشیح اشاره کرد.

* نوجوانی فوتبالی پیش از آغاز مسابقه به اجرای برنامه با توپ پرداخت.

* گروهی از طرفداران فوتبال با کاورهایی به رنگ پرچم ایران با پرچم هایی از کشورمان که در دستشان بود به کنار زمین آمدند.

* از بلندگوهای ورزشگاه سرودهایی در رابطه با ایام الله دهه فجر و انقلاب پخش شد.

* در این شرایط هواداران به شدت باهم کری خوانی دارند و علیه یکدیگر شعار می دهند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18 امروز پنجشنبه به قضاوت علیرضا فغانی برگزار خواهد شد.