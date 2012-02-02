22 زخمی در حوادث رانندگی کرمانشاه/ 600 میلیارد تومان بودجه سال 91 کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته 22 زخمی برجا گذاشت.

صبح روز گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محدوده کلانتری 11 شهرستان "دالاهو"ی استان کرمانشاه، بلافاصله ماموران برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه مینی بوس مسافربری که از سر پل ذهاب به سمت کرمانشاه در حرکت بوده است، به دلایلی از جاده منحرف و واژگون شده است و در اثر این حادثه راننده و همه سرنشینان خودرو مجروح شده اند.

این راننده و 12 مسافر مجروح حادثه توسط اکیپهای فوریتهای پزشکی به مراکز درمانی شهرستان دالاهو اعزام شدند.

براساس این گزارش، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی استان کرمانشاه ، 9 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه بیمارستان شدند.

600 میلیارد تومان بودجه سال 91 کرمانشاه

سید دادوش هاشمی در دیدار با اساتید بسیجی دانشگاه‌های استان کرمانشاه گفت: اساتید باید دیدگاه‌های خود را برای بهبود وضعیت استان بیان کنند و مشکلات این شهر و استان را به قلم بکشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه بودجه سال آینده تحول عظیمی در بخش‌های مختلف ایجاد خواهد کرد، تاکید کرد: کرمانشاه به اندازه همه سنوات گذشته دچار تحول و تغییر ویژه خواهد شد.

هاشمی گفت: مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بسیار ویژه است و رهبر فرزانه انقلاب توجه ویژه‌ای به کرمانشاه داشتند.

هاشمی با اشاره به پروژه راه‌آهن غرب کشور تصریح کرد: این پروژه با اعتبار 700 میلیارد تومان در سه نقطه آغاز شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: برای پروژه آبشوران کرمانشاه سالانه 50 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته‌ایم.

هاشمی تاکید کرد: بودجه سال آینده استان کرمانشاه 600 میلیارد تومان خواهد بود.

وی با بیان اینکه کرمانشاه زمانی مرکز غرب کشور بود، گفت: دانشگاه‌های استان‌های همجوار رشد چشمگیری در مقایسه با کرمانشاه داشته‌اند.

هاشمی در پایان با تاکید بر تکمیل پکیچ پزشکی استان کرمانشاه، افزود: پکیچ پزشکی استان در حال حاضر شامل ارتوپدی و طب اورژانس است که باید چشم، کشت حلزون و گوش و حلق و بینی نیز به آن اضافه شود.

