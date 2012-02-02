نشست وزیران دفاع ناتو برای بررسی خروج زودهنگام از افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، به دنبال پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه برای خروج زودتر از موعد نظامیان ناتو از افغانستان، وزیران دفاع این پیمان امروز پنجشنبه در بروکسل گردهم آمدند.

"لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا و "نیکلا سارکوزی" پیشتر بر امکان خروج نظامیان خارجی در سال 2013 از افغانستان و سپردن امنیت این کشور به دست دولت "حامد کرزای" تاکید کرده اند.

این در حالی است که طبق برنامه ارائه شده از سوی مقامات ناتو در کنفرانس بین المللی افغانستان در بن آلمان، ناتو قرار است در سال 2014 کنترل کامل این کشور را به کابل بسپارد.

این جلسه یک روز پس از افشای اخبار محرمانه به رسانه های غربی در مورد آمادگی شبه نظامیان طالبان برای قدرت گیری مجدد پس از خروج نظامیان خارجی تشکیل می شود.

شبکه خبری بی.بی.سی نیز گزارشی را از این اسناد محرمانه بر روی سایت خود قرار داده که در آن آمده است : نیروهای امنیتی طالبان و همچنین سازمان اطلاعات داخلی این کشور(آی اس آی) از محل اختفای رهبران ارشد طالبان و حمله کنندگان به نیروهای ائتلاف در خاک افغانستان مطلع هستند.