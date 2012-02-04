ما در جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی زبان "لوتان" چاپ سوئیس در این باره می نویسد: سوئیس آماده است تا هزاران فقره از داده های بانکی "رمزگذاری" شده از تبادلات پستی، نام ها و اطلاعات راجع به فعالیت های بانکی را در اختیار مقامات قضایی و مالیاتی آمریکا قرار دهد.

در بخشی از این مطلب آمده است: شورای فدرال نهایتا استراتژی خود را قبل از دیدار وزیر خزانه داری سوئیس و آمریکا در داوس مشخص نمود و تصمیم گرفت که اصولا تنها داده های رمزگذاری شده انتقال یابد و شماره حساب و نام مشاورین مخفی بماند. این توافق موجب بروز انتقادات گسترده ای شد. برخی بانک ها شورای فدرال را متهم کرده اند که در این جنگ اقتصادی فاقد جدیت است. به عقیده آنها تسلیم این داده‌های رمزگذاری شده، نتیجه فشارهای آمریکا به سوئیس است.





رادیو آلمانی زبان بلیک می گوید: نزدیک 4 میلیون از این داده ها آماده تحویل به مقامات و بازرسان مالیاتی آمریکاست.

روزنامه آلمانی زبان "بوند" نیز در این باره می نویسد: این موضوع که سوئیس بار دیگر باید اطلاعات بانکی زیادی را در اختیار آمریکا قرار دهد، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی با عدم درک روبرو شده است.

"فیلیپ مولر" نماینده مجلس شورای ملی از حزب لیبرال دموکرات این موضوع که سوئیس بازهم باید اطلاعات بانکی در اختیار آمریکا قرار دهد را از دید حقوقی یک چرخش سیاست در سوئیس عنوان نموده و همزمان تاکید کرده این امر نشان می دهد که وضعیت واقعا جدی است. این درحالیست که "هانس هومن"، نماینده حزب مردم در این کمیسیون از یک جنگ اقتصادی بین آمریکا و سوئیس صحبت می کند.



هانس هومن می گوید: "مسئولین آمریکا می خواهند به جایگاه مالی سوئیس ضربه زده و بهشت های مالیاتی در داخل کشورشان را برای جلب پولهای دیگران جذاب نمایند. شورای فدرال درست با آمریکا مذاکره نمی کند."



وی همچنین این استدلال وزیر دارایی که بانک های سوئیس اطلاعات دارای کد به آمریکا می دهند را نیز استدلال بیهوده ای خوانده و تاکید می کند سازمان سیای آمریکا همه این کدها را باز خواهد کرد.