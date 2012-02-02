به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مصطفی دنیزلی ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با استقلال اعلام شد که بر این اساس حسین هوشیار، رضا نورمحمدی، حمید علی عسگر، مجتبی شیری، ابراهیم شکوری، مازیار زارع، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، مهرداد اولادی و علی کریمی برای سرخپوشان به میدان خواهند رفت.

دنیزلی در این بازی مثل چند دیدار گذشته بازهم از مهدی مهدوی کیا در ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس استفاده نکرده و او را روی نیمکت نشانده است. این بازی از ساعت 18 امروز به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.