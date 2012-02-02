  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

از سوی مصطفی دنیزلی؛

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با استقلال اعلام شد/ مهدوی‌کیا روی نیمکت است

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با استقلال اعلام شد/ مهدوی‌کیا روی نیمکت است

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب یازده نفره این تیم برای دیدار عصر امروز برابر استقلال را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی مصطفی دنیزلی ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار با استقلال اعلام شد که بر این اساس حسین هوشیار، رضا نورمحمدی، حمید علی عسگر، مجتبی شیری، ابراهیم شکوری، مازیار زارع، محمد نوری، هادی نوروزی، غلامرضا رضایی، مهرداد اولادی و علی کریمی برای سرخپوشان به میدان خواهند رفت.

دنیزلی در این بازی مثل چند دیدار گذشته بازهم از مهدی مهدوی کیا در ترکیب اصلی تیم فوتبال پرسپولیس استفاده نکرده و او را روی نیمکت نشانده است. این بازی از ساعت 18 امروز به قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1523820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها