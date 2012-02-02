بیداری اسلامی نیازمند تئوری پردازی اندیشمندان اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر علمی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی پژوهشی شیخ طوسی که در سالن قدس مجتمع عالی امام خمینی‌(ره) قم برگزار شد، با بیان اینکه بیداری اسلامی جهان اسلام را در وضعیتی تاریخی کم نظیر قرار داده، تصریح کرد: باید از این فرصت به خوبی بهره ببریم وگرنه دچار رکود خواهیم شد.



وی اظهار داشت: در صورت استفاده مناسب از نقطه عطفی که به واسطه بیداری اسلامی به وجود آمده آینده جهان اسلام تا سالیان سال بلکه قرن‌ها بیمه خواهد شد.



معاون پژوهش المصطفی بیان داشت: البته اگر در این زمینه کوتاهی و فرصت‌سوزی شود، دچار سستی و رکود می شویم و سلطه عرب بردنیای اسلام تداوم می یابد.



حجت الاسلام علمی با اشاره به دلایل بیداری اسلامی اظهار داشت: این بیداری نشان دهنده بازگشت مردم مسلمان به ارزش‌های اصیل اسلامی است.



وی با اشاره به خلا تئوری پردازی و ارائه نظام‌های اجتماعی و سیاسی و ... تأکید کرد: امت اسلامی نیازمند الگوسازی، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است و وظیفه و رسالت عالمان دین در این عرصه بسیار سنگین تر است.



توجه به فعالیتهای پژوهشی



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه اضافه کرد: طلاب علوم دینی به خصوص غیرایرانی باید با فعالیت پژوهشی در این حوزه به نظریه‌پردازی بپردازند و مشکلات فکری و نیازهای بیداری اسلامی را مرتفع سارند.



وی تصریح کرد: بیداری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود و رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند تئوری پردازی است.



حجت الاسلام علمی با اشاره به تبلیغات وسیع بیگانگان علیه بیداری اسلامی و مصادره آن برای خود، اظهار داشت: در صورت بی توجهی اندیشمندان مسلمان مسیر بیداری توسط دشمنان به انحراف می‌رود.