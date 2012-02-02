صدراعظم آلمان وارد چین شد/ تلاش برای تحریم نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه شبکه تلویزیونی خبر آسیا، آنگلا مرکل در بدو ورود خود به چین، خواهان فشار بیشتر پکن به ایران برای شفاف سازی برنامه هسته ای ایران شد.

این در حالی است که تهران ادعاهای کشورهای غربی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن برنامه هسته ای خود را رد و به استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز تاکید کرده است.

به گفته یک منبع دیپلماتیک، مرکل هم چنین از پکن خواهد خواست که با تحریم خرید نفت ایران توسط اتحادیه اروپا از افزایش واردات نفت خود از این کشور خودداری کند.

مذاکره در مورد سوریه و بحران مالی اتحادیه اروپا از دیگر اهداف صدراعظم آلمان در پنجمین سفر او به چین می باشند.

با وجود اهداف سیاسی مرکل در آستانه چهل سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور، پوشش خبری این سفر توسط «پیپلز دیلی»، روزنامه رسمی دولت چین نشان می دهد که برای مقامات چینی مذاکرات اقتصادی با بزرگترین شریک تجاری شان در اتحادیه اروپا اهمیت بیشتری دارد.



وزیران اتحادیه اروپا در نشست هفته گذشته خود در بروکسل اجرای تحریم نفتی ایران را تا ابتدای جولای 2012 به تعویق انداختند.