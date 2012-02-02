نظام جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه شکل گرفت

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انقلاب اسلامی با شعار تحقق عدالت شکل گرفت و در این راستا خدمات ارزنده‌ای به مردم ارائه شده است.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب توزیع امکانات در شهرها و پایتخت متمرکز بود و توجهی به روستاها نمی‌شد ولی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد استقرار همه امکانات در دورافتاده ترین روستاها نیز هستیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر اضافه کرد: حضرت امام (ره) با اصل قراردادن قانون اساسی با محوریت ولایت مطلقه فقیه نظامی نوین و پویا عرضه کرد که دستاوردهای عظیم آن را در حال حاضر در دوران زعامت جانشین خلف ایشان می‌توان مشاهده کرد.

وی افزود: با ورود تاریخی حضرت امام (ره) به میهن هیمنه متزلزل شده پولادین فساد پهلوی نابود و ویران شد تا بار دیگر مامن و تکیه‌گاهی مطمئن برای مردم مستضعف جهان ایدئولوزی و مکتب الهی اسلام باشد.

موسوی‌نیا ادامه داد: فقط امام خمینی (ره) بود که توانست با پشتوانه مردمی به طور تدریجی و با فرهنگسازی معنوی خویش، آنها را جذب کرده و انقلاب و اسلام را زنده کرد و با شجاعت و بصیرتی که پشتوانه آن تحقق وعده خداوند بود، ملل خودکامه شرق و غرب را به لرزه درآورد و منجی مردم مظلوم جهان در عصر خویش شد.

وی اضافه کرد: امروز نیز عامل اصلی حرکت‌های ملل مسلمان در تحقق شعار آزادی و اسلام‌خواهی رهبری مقام معظم رهبری است که ملتهای مسلمان با سرمشق قرار دادن ایران اسلامی از زیر یوغ استعمار مستکبران بیرون آمده و حکومت اسلامی را طلب می کنند.

موسوی‌نیا تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اهداف الهی آن مرد بزرگ را به خوبی درک کرد و در راه رشد و تعالی آن از همه چیز خود گذشت تا انقلاب امام عزیز را به سر منزل مقصود برساند.