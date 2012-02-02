10 پروِژه بزرگ صنعتی در مازندران افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور عصر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه سردخانه سورتینگ با بیان اینکه این کارخانه یکی از 10پروژه های بزگ استان است، افزود: پیام افتتاح این پروژه ها با وجود سیاست انقباظی بانکها و اوج تحریم دشمنان این است که رشد اقتصادی و تولید از جاذبه های سرمایه گذاری در مازندران است.

هاشم پور از ذخیره سازی 50 هزار تن مرکبات برای تنظیم بازار عید امسال خبر داد و گفت: از این میزان چهارهزار تن نیاز استان و مابقی نیاز سایر استان ها را رفع می کند.

وی ابراز داشت: هزار و 200 تن مرغ ذخیره سازی شده و طی مصوبه ای رئیس جمهور، اجازه 100تن گوشت قرمز را هم صادر کردند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از افزایش 10 قیمت لبنیات در استان خبر داد و گفت: این افزایش به سبب افزایش قیمت نهاده ها با محاسبه نرخ ارز است.

وی ادامه داد: سیاست کلی ما در سازمان تعیین قیمت و نظارت بر قیمتهای مصوب است و قیمت محصول به فرم منطقی افزایش خواهد یافت.

هاشم پور با بیان اینکه در تولید برنج، گوشت مرغ و مرکبات در کشور نقش محوری داریم، افزود: مازندران در تولید ام دی اف و نیوپان 42 درصد از نیاز کشور را تامین می کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران افزود: حجم فروش قطعه سازان استان به 800 میلیارد تومان رسیده درحالیکه حجم آورده سرمایه گذاری تولیدکنندگان در این بخش 750میلیارد تومان بوده که بیش از تمام ظرفیت آورده خود فروش کرده اند.

وی گفت: در تولید فلورین، گرانیت، پوکه معدنی رتبه اول کشور و در تولید زغال سنگ در رتبه دوم کشور هستیم.

هاشم پور با بیان اینکه باید از تریبونهای مختلف مردم و سرمایه گذار را به سمت تولید و اشتغال دعوت کنیم، افزود: اگر قصد ایجاد تحول در بخش صنعتی را داریم باید برای سرمایه گذار فضای قابل اعتمادی را مهیا کنیم.

وی توسعه، امنیت، اشتغال، پیشرفت فرهنگی و تمدن سازی را با سرمایه گذاری میسر دانست و افزود: باید کاری کنیم که سرمایه گذار عشقش به تولید بیشتر شود.

سردخانه سورتینگ مهردشت میاندرود، با حضور مدیرکل صنعت،معدن و تجارت و ابراهیمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران ، فرماندار میاندرود و جمعی از مسئولان محلی در ماکرون افتتاح شد.