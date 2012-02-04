به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی آیت‌الهی رئیس هیئت فوتبال استان فارس با حضور در دفتر دبیرکل فدراسیون فوتبال کاندیدای عضویت مجدد در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شد و برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد.

پری شهریاری ضمن بیان این خبر در مورد ثبت نام کاندیداهای ریاست و سمت‌های دیگر فدراسیون آینده اظهار داشت: همه می‌توانند فرم دریافت کنند و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد اما زمانی ثبت نام تکمیل می‌شود که فرد نامزد به همراه مدارک اختصاصی و عمومی به فدراسیون آمده و پس از ارائه مدارک و فرم ثبت نام، رسید دریافت کنند.

نماینده قانونی دبیرکل فدراسیون فوتبال در انتخابات با بیان اینکه تا به این لحظه تنها آیت‌الهی برای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کاندیدا شده است، افزود: هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شامل یک نماینده باشگاه‌های لیگ برتر و دسته اول، یک نماینده هیئت‌های استانی و سه نفر از مدیران است.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.