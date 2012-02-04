فال نیکی که از نخستین تجربه میزبانی تئاتر فجر می گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر که از سال 1360به طور رسمی بنا نهاده شد، برای دومین بار همزمان با تهران، پنج استان کشور از جمله البرز را به ضیافت سالانه اش دعوت کرد و حاصل آن در البرزی که دومین سال استان شدنش را پشت سر می نهد، 9 اجرا از شش گروه داخلی و خارجی بود که با استقبال چشمگیر علاقه مندان به هنری که از آن به هنری " لوکس" یاد می شود، مواجه شد.



هنری لوکس از آن روی که به تعبیر برخی، نمایش این پتانسیل و قابلیت را ندارد که بتواند به هنری فراگیر تبدیل شود؛ اما آنچه که از شش شب اجرای تئاتر در البرز شاهد بودیم، حضور پرتعداد علاقه مندان و مخاطبان عام در کنار تماشاگران حرفه ای تئاتر بود که این تصور را دست کم در این استان تازه متولد شده کمرنگ کرد.



انتخاب هوشمندانه نمایش "پری" به عنوان نخستین اجرای استانی تئاتر فجر در البرز را تماشاگران با استقبال بالایی که از دو روز اجرای پیاپی این نمایش به عمل آوردند، پاسخ دادند.





این نمایش کمدی را که از آثار پرسر و صدای جشنواره تئاتر و برنده زیتون طلای جشنواره تئاتر تونس است و همچنین در بخش مرور و مسابقه تئاتر ایران در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز به روی صحنه خواهد رفت، خیرالله تقیانی پور کارگردانی و جواد نوری نگارش آن را برعهده دارد.



شنیده می شود که این نمایش حاصل تلاش هنرمندان کرجی است که به دلیل کمبود امکانات در این شهر، از تهران برای حضور در جشنواره سی ام شرکت کرد.



در کنار " پری" دو نمایش داخلی دیگر نیز "سفید برفی و هفت کوتوله" به کارگردانی نصیر ملکی جو و "شاهزاده اندوه" به کارگردانی محمد عاقبتی، هر دو از تهران در سومین روز از جشنواره تئاتر فجر به روی صحنه رفتند که دو نمایش اخیر میهمان سالن تئاتر شهر کرج بودند.



اجرای نمایش " شاهزاده اندوه" که تا به حال 44 اجرا در تئاتر شهر تهران داشته است و همچنین "سفید برفی"، با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شدند.



در تئاتر فجر استانی در البرز گروهای خارجی از کشورهای ترکیه، آذربایجان و فرانسه نیز به ترتیب با نمایشهای " من، تو، ما، شما، ایشان" ، "دن رافائل" و "سوارکاران" به اجراهای خیابانی و صحنه ای پرداختند.



نکته جالب توجه در طول اجراهای تئاتر فجر در کرج، ورود تعداد قابل توجهی از تماشاگران بدون تهیه بلیط بود که در این میان متولیان اجراها نیز به تماشاگران سخت گیری نکردند.





مجریان برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر در البرز برای رونق بیشتر این جشنواره، نگاهی هم به برنامه های جنبی داشتند و جلسات پرسش و پاسخ در پایان هر نمایش با حضور هنرمندان و دست اندرکاران، برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب تئاتر از انتشارات نمایش و کتابهای مطرح روز و نمایشگاه عکس بخشی از برنامه های جشنواره بین المللی تئاتر فجر در این استان بود.



گرچه میزبانی البرز نوپا از بخشهای مختلف جشنواره فجر می تواند نوید آینده ای روشن را دهد؛ اما نباید از نظر دور داشت که برای اینکه هنرمندان تئاتر این استان بتوانند همه قابلیتهای خود را به نمایش بگذارند و تماشاگران نیز از رفاه بیشتری برخواردار باشند، به سالنهایی بیشتر و البته استاندار نیاز است.



در همین خصوص معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از بهره برداری از دو پلاتو به ظرفیت 80 نفر در تئاتر شهر کرج و یک پلاتو به ظرفیت 100 نفر در فرهنگسرای جوان تا پایان بهمن خبر داد.



مهدی شفیعی در این باره گفت: با راه اندازی این سه پلاتو بخش بخش اعظمی از مشکلات تمرین و اجرای گروه های نمایشی البرز مرتفع می شود.



وی گفت: این سه پلاتو بر مبنای استانداردهای روز به ابزار آگوستیک ( صداگیر)، نور و صوت تخصصی تئاتر تجهیز می شوند.



شفیعی افزود: سالن تئاتر شهر هم تا پایان سال با اضافه شدن ظرفیت سالن اصلی و افزودن اتاقهای رختکن و اتاق گریم، بیش از پیش برای اجراهای هم زمان گروه های نمایشی مجهز خواهد شد.



معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز همچنین وعده افتتاح چهارمین پلاتو، تا پایان سال در هنرستان هنرهای زیبا را به شهروندان البرزی داد و در این خصوص گفت: این پلاتو نیز در هنرستان هنرهای زیبای کرج بخشی از مشکلات تمرین و اجرای تئاتر را حل خواهد کرد.





استان تازه تاسیس البرز نخستین تجربه میزبانی خود در بخش تئاتر فجر استانی را در حالی از سر گذراند، که بسیاری از استانهایی که سالهاست از استان شدنشان می گذرد، چشم به دوره های آینده فجر دوخته اند و می توان انتخاب البرز به عنوان یکی از پنج استانی که همزمان با تهران بخشی از این رخداد بزرگ را برگزار کرده اند، به فال نیک گرفت.



اما سهم استان البرز از سی امین جشنواره فجر تنها تماشای تئاتر نیست؛ بلکه مخاطبان جدی هنرهای تجسمی، شعر و فیلم نیز از این گذر بی نصیب نمی مانند و تا واپسین روز جشنواره، روزهایی سراسر هنری و پررونق در انتظارشان است.

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فائقه رحیمی