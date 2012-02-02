به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 17:05 بود که سید مهدی رحمتی به همراه حسین ترابپور و هادی زرین ساعد، مربی گلرها و دروازه بان ذخیره استقلال برای گرم کردن وارد زمین شد و از سوی تماشاگران آبی به شدت مورد تشویق قرار گرفت. سایر بازیکنان استقلال 5 دقیقه بعد به زمین آمدند و زیر نظر مربیان خود مشغول گرم کردن شدند. تمام مربیان استقلال به جز مظلومی در کنار زمین بودند.

در همین زمان هم حسین هوشیار که برای دومین بار درون دروازه پرسپولیس می ایستد و اولین دربی خود را تجربه می کند وارد زمین شد. هوشیار به همراه مربی دروازه بان ها و روانشناس پرسپولیس به زمین آمد اما برخلاف رسم معمول میثاق معمارزاده که انتظار داشت در این دیدار درون دروازه پرسپولیس بایستد برای گرم کردن هوشیار به زمین نیامد. روانشناس پرسپولیس در طول گرم کردن هوشیار مدام با او صحبت می‌کرد.

تیم داوری هم ابتدا ساعت 16:35 وارد چمن شدند و زمین را زیر نظر گرفتند. آنها سپس ساعت 17:15 به همراه بازیکنان پرسپولیس به زمین آمدند. پرسپولیسی ها زیر نظر محسن عاشوری بدن هایشان را گرم کردند.

اجرای برنامه های فرهنگی، سرود و تواشیح به مناسبت دهه فجر تا یکساعت قبل از شروع بازی در استادیوم ادامه داشت. وقتی بازیکنان دو تیم برای گرم کردن وارد زمین شدند، تماشاگران به شدت آنها را مورد تشویق قرار دادند. تا دقایقی قبل از شروع بازی حدود 60 هزار تماشاگر وارد ورزشگاه شده اند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و چهارم لیگ برتر از ساعت 18 آغاز خواهد شد.