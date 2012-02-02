پنج پروژه زیربنایی در میاندرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالن ورزشی المپیک بادله در زمینی به مساحت دو هزار و 640 متر مربع و با اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان افتتاح شد.

از مزایای این سالن چمن مصنوعی هلندی آن و کانال کشی لایه زیرین چمن بوده که در هنگام بارندگی مشکلی برای استفاده نخواهد داشت.

افتتاح مدیریت ساختمان جهاد کشاورزی میاندرود با معارفه رسمی شبیرموسوی با حضور عظیمی مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران صورت پذیرفت.

فاز اول پروژه اصلاح ساختار و توسعه شالیکوبی اسلام آباد یکی دیگر از پروژه های بزرگ منطقه هم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان آغاز به کار کرد.

از مزایای این کارخانه کاهش هدر رفت و بالارفتن بهره وری است که با تکمیل فازهای بعدی هدر رفت در مراحل پوسته زدایی و بوجاری به صفر خواهد رسید.

پروژه بزرگ سردخانه سورتینگ مهر دشت میاندرود که یکی از بزرگترین پروژه های صنعتی استان است با حضور هاشم پور مدیر کل صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.

این واحد صنعتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و با ذخیره انبار سرد کوتاه مدت 100 تن و همچنین انبار ذخیره بلند مدت 200 تن به بهره برداری رسید.