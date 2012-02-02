روحانیان و فضلا مکتب اهل بیت(ع) را تبیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی سلیمانی پیش از ظهر روز پنجشنبه در دیدار با رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در محل این اداره، به دوره های تخصصی حوزه و طرح ها و برنامه های آن اشاره و اظهار داشت: یکی از این دوره های تخصصی، مرزبانی از مکتب اهل بیت(ع) است که با همکاری ادارات تبلیغات اسلامی در سراسر کشور برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این دوره ها را تحکیم مبانی اعتقادی تشیع بیان کرد و افزود: برگزاری این دوره ها با هدف تحکیم مبانی اعتقادی تشیع و توانمندسازی پاسخگویی به شبهات در حوزه فرق انحرافی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز در این دیدار هدف نظام آموزش حوزه علمیه را بسیار گسترده دانست و گفت: جایگاه حوزه های علمیه در تربیت نیروهای متخصص دینی و مذهبی چشمگیر است.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا افزود: گستره اهداف نظام آموزشی حوزه علمیه به همان گستردگی اهداف نظام تربیتی دینی و الهی است.

وی تدوین مقالات اسلامی و اعزام کارشناسان برجسته در علوم مختلف دینی به سراسر کشور را از کارهای بسیار برجسته حوزه های علمیه برشمرد.

تقوی نیا تصریح کرد: مکتب انسان ساز اهل بیت(ع) و ویژگی ها و برتری های آن نسبت به سایر ادیان باید توسط روحانیان و فضلا تبیین شود.