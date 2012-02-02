هیئت بسکتبال البرز به مصاف داماش لنگرود می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت بسکتبال استان البرز بعد از ظهر جمعه در هفته شانزدهم مسابقات لیگ دسته یک کشور به مصاف داماش لنگرود می رود.



جعفر محمد پور سرداور، علی نوروزیان داور اول، هادی سالم داور دوم و جلال اسلامیان ناظر بازی این دیدار هستند.



در حال حاضر هیئت بسکتبال استان البرز با 14 بازی، دو برد، 12 باخت، 957 گل زده، یک هزار و 165 گل خورده و 16 امتیاز در جایگاه یازدهم گروه بی جدول رده بندی لیگ دسته یک قرار دارد.

تیم داماش لنگرود نیز با 15 بازی، 10برد، پنج باخت، یک هزار و 195 گل زده، یک هزار و 134 گل خورده و 25 امتیاز در جایگاه سوم گروه بی جدول رده بندی قرار دارد.

بازی هیئت بسکتبال البرز با داماش لنگرود بعد از ظهر جمعه ساعت 16 برگزار می شود.