اخبار دهه فجر استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از دهه فجر نمایشگاه دستاوردهای انقلاب در استان کرمانشاه با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمانشاه افتتاح شد.

این نمایشگاه دارای 54 غرفه در بخش‌های مختلف تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و تجاری است که از امروز تا 21 بهمن‌ماه از ساعت 9 صبح تا 19 عصر آماده بازدید و ارائه خدمات به مردم کرمانشاه خواهد بود.

در این نمایشگاه علاوه بر جنگ شادی، ایستگاه نقاشی نیز برای کودکان و نوجوانان برقرار است.

این نمایشگاه به همت روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه و دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان و با همکاری ستاد گرامیداشت دهه فجر به مناسبت فرا رسیدن این ایام افتتاح شده است.

غبار روبی مزار شهدای کرمانشاه

در دومین روز از دهه مبارک فجر، گلزار شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی کرمانشاه عصر پنجشنبه طی مراسمی غبار روبی و عطرافشانی شد.

در این مراسم، جمعی از مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح و خانواده معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم استان حضور داشتند.

در این مراسم معنوی، علاوه بر قرائت فاتحه بر قبور مطهر شهدا، حاضرین یک بار دیگر با آرمانهای مقدس امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

مراسم هایی مشابهی در دیگر شهرستانهای استان کرمانشاه امروز برگزار شد.

ارسال60 فیلم به دبیرخانه جشنواره استانی فیلم فجر سرپل ذهاب

علی اکبر رضایی گفت: تا کنون 60 فیلم کوتاه و داستانی به دبیرخانه جشنواره استانی فیلم فجر ارسال شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر اجرایی جشنواره استانی فیلم کوتاه شهرستان سرپل ذهاب افزود: با توجه به استقبال جشنواره استانی فیلم داستانی رضایی گفت: تا کنون تعداد 60 اثر فیلم کوتاه و مستند داستانی فجر در سه رشته ( 1.دهه فجر انقلاب اسلامی 2. بیداری اسلامی 3.آزاد ) از هنر مندان رشته فیلم سازی از شهرستانهای تابعه استان به دبیر خانه اولین جشنواره فیلم کوتاه فجر در شهرستان سرپل ذهاب ارسال، که با استقبال خوب هنرمندان این رشته مواجه شده است.

برگزاری یادواره 750 شهید شهرستان گیلانغرب

در دومین روز از دهه فجر با حضور خانواده های شهدا، رزمندگان ، مسئولین و اقشار مختلف مردم یادواره 750 شهید شهرستان گیلانغرب امروز در سالن ارشاد این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با همکاری بنیاد شهید، سپاه، ارشاد و دانشگاه ها برگزار شد حجت الاسلام رضوانی امام جمعه گیلانغرب در سخنرانی دستاوردهای ارزشمند بدست آمده را حاصل از خود گذشتگی شهدا، استقامت ملت ایران و خانواده های معظم شهدا در برابر مصائب گوناگون دانست.

وی گفت: شهدا از همه چیز خود گذشت تا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به معنای واقعی به دست آید.

رضوانی افزود: امروز پیشرفت های جمهوری اسلامی در زمینه های علمی، اقتصادی، نظامی، نانو تکنولوژی، پزشکی، ماهواره مرهون ایثار و تحمل در مقابل سختی ها و توطئه ها علیه نظام جمهوری اسلامی است که نظامی بی نظیر در دنیاست.