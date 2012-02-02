21 تروریست در جنوب پایتخت عراق دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، نیروهای ارتش عراق در یک عملیات ضربتی، 21 عضو شبکه تروریستی القاعده را دستگیر کردند.



سرلشگر ناصر الغنام فرمانده لشگر هفدهم ارتش عراق اعلام کرد یک واحد از نیروهای این لشگر، عملیات جستجو و تعقیب را در روستای البوحصوه تابع منطقه الیوسفیه در جنوب بغداد انجام دادند که منجر به دستگیری 21 عضو القاعده شد.



وی افزود این عملیات با تکیه بر اطلاعات دقیق و احکام بازداشت صادره از سوی دستگاه قضایی عراق بر اساس ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم انجام شده است.



بغداد، پایتخت عراق، در اوایل سال جاری میلادی شاهد افزایش اقدامات خشونت آمیز بود که منجر به کشته شدن دهها نفر از شهروندان عراقی شد، اقدامات تروریستی در پی تهدیدهای رهبران العراقیه درباره پیامدهای دستگیری طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق همچنان ادامه دارد، الهاشمی در حال حاضر در منطقه کردستان در شمال عراق حضور دارد و از تسلیم خود به دستگاه قضایی عراق خودداری می کند.

