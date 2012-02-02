به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی که ظهر پنج‌شنبه در مجتمع امام خمینی(ره) قم برگزار شد، در بخش ویژه از ذوالقعده نصرالله از کنگو، حبیب الطریفی از عربستان، حمیدرضا طوسی از ایران، سیدحکمت الموسوی از عراق تقدیر شد.



غلام شبر از هندوستان، نزیها صالح از لبنان، اوارویشه فایوا از تاجیکستان نیزبه عنوان افراد شایسته تقدیر در بخش ویژه شدند.



در بخش عمومی جشنواره نیز از اصلی البانی از عراق، سیدعلی سیداف از تاجیکستان، رائد پاشا از عربستان، سیدامرالله حسینی از ایران، نزیها صالح از لبنان، خالدالغفوری از عراق، سیدعلیرضا عالمی از افغانستان، عمار الفهداوی از عراق، ظفرغفوراف از تاجیکستان، سیدمحمدجواد عبدالرسول از عراق تجلیل شد.



احمدالصوری از لبنان، ضامن علی حبیبی از افغانستان، محمدقاسم الیاسی از افغانستان، الشرایع از لبنان، ریما فلانگا از کنگو، عبادی از عراق و حمیدزکی از افغانستان، سیدعباس کاظمی از پاکستان از دیگر تقدیرشدگان این بخش بودند.



عبدالباقی الجیاشی از الجزایر، سو از میانمار، جعفرآبا نیز در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.



از حجت اسلام سالم العبید از سوریه، سیدزهیر اللسینی از تونس، اریش والدمن از اتریش و المشعل از بحرین نیز در این مراسم به علت همکاری با جشنواره تقدیر شد.

