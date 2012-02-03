راه اندازی کارگاههای فنی و حرفه ای/ همایش بزرگ آموزشگاهای فنی آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر و جشن سی و سومین سالروز انقلاب باحضور معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه و جمعی از مسئولان، کارگاههای صافکاری و نقاشی خودرو در مرکز آموزش فنی وحرفه ای استان راه اندازی شد.

در این مراسم، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی وحرفه ای در دنیای امروز، گفت: عدم توجه به آموزشهای فنی ومهارتی باعث عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشورها خواهدشد.

فضل الله رنجبر با تاکید بر این مطلب که نیروی انسانی اصلی ترین و مهمترین سرمایه هرکشور محسوب می شود، افزود: آموزشهای فنی وحرفه ای با تربیت نیروهای کارآ و شایسته با اثربخشی در بخش های مختلف صنعتی و عمرانی و فاصله گرفتن از اشتغالهای سطحی راه را برای ایجاد یک اشتغال پایدار و متوازن هموار خواهدکرد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که درصورت عدم تامین نیروی انسانی متخصص می بایستی دست نیاز به سوی سایرکشورها دراز کنیم.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه تصریح کرد: باید با توجه و عنایت بیشتر به آموزشهای فنی وحرفه ای و سرعت بخشیدن به این مهم، ذهن نسل جوان را بیش از گذشته به اهمیت آموزشهای فنی ومهارتی معطوف و روشن کنیم.

رنجبر افزود: متاسفانه جوانان جامعه ما نسبت به اهمیت آموزشهای فنی وحرفه ای آگاهی ندارند و هنوز به دنبال کارهای اداری و پشت میزنشستن هستند درحالی که روی این موضوع خط بطلان کشیده شده است.

وی گفت: با معطوف کردن ذهن ها به سمت آموزشهای فنی وحرفه ای و شناساندن و معرفی این آموزشها به جامعه و جوانان، درعین حال با بکارگیری علوم و فنون روز دنیا و ابزارها و تکنیک های علمی و نوین و تربیت نیروهای کارآمد و متخصص قطعا می توان به صادرات نیروی انسانی دست پیدا کنیم و بجای کالا نیروهای متفکر، توانمند و ماهر را به سایر کشورها اعزام کنیم.

رنجبر افزود: به منظور تامین منابع انسانی کشورهای منطقه باید به موتور آموزشهای فنی وحرفه ای که به حرکت درآمده سرعت بیشتری بدهیم چراکه درغیراینصورت دیگر کشورها از ما پیشی خواهندگرفت.

وی در پایان از کارگاهای برق خودرو، مکانیک و الکترونیک خودرو مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره دو نیز بازدید نمود.

برگزاری همایش بزرگ آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد کرمانشاه

اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه در راستای ارتقای سطح کیفی آموزشهای فنی وحرفه ای در بخش خصوصی اقدام به برگزاری همایش بزرگی باحضور مدیران وموسسان آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد سطح استان کرد.

آموزشهای موازی، تعداد آموزشگاههایی بیش از نیازجامعه، ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای توسط بخشهای غیررسمی با شهریه های نازل، رقابت ناسالم دربین آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد سطح استان و عملکرد ضعیف کانون و انجمن های صنفی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ازجمله مشکلاتی بود که از سوی مدیران آموزشگاههای آزاد در این همایش مطرح شد.

جلب اعتماد جامعه نسبت به تاثیرگذاری آموزشگاههای آزاد، ارائه وجهه ای خوب از آموزشگاهها و اصلاح دیدگاه جامعه نسبت به آموزشگاهها جهت جذب کارآموز، شناسایی ظرفیتها، تقویت سیستم های تبلیغاتی و اینکه آموزشگاههای آزاد باید خود را باور داشته باشند، درخواستهایی بود که آموزشگاهها از همدیگر طلب کردند.

دراین همایش، بهبود عرضه و تلاش برای ارتقای توانایی، تاکید براین مهم که دیگر آموزشهای فرسوده، دردی را از جامعه امروز درمان نخواهدکرد، ارتقاء کارآفرینی و توانایی آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد، عرضه باکیفیت آموزشها، شناسایی ظرفیتها، توجه به پتانسیل عظیم و خیزش تقاضاهای بسیار درجامعه و همتی جمعی ازجمله راهکارهایی بود که ازسوی برخی مدیران آموزشگاهها ارائه شد.

ضعیف عمل کردن برخی از آموزشگاهها و ایجاد ذهنیت منفی درجامعه نسبت به سایر آموزشگاهها، تخلفات برخی از آموزشگاهها علیرغم تذکر مکرر بازرسان، ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی و اینکه نباید انتظار داشت بخش دولتی تمامی مشکلات آموزشگاهها را مرتفع کند ازجمله انتقاداتی بود که تعدادی از آموزشگاهها نسبت به سایر همکاران خود در بخش خصوصی مطرح کردند.

مدیران آموزشگاههای آزاد، پیگیری مواردی چون سهم بخشش بیمه دولت، ارائه تسهیلات به آموزشگاهها، سهم آموزشگاههای آزاد در بازار عراق، تسریع در صدور گواهینامه ها، کوتاه نمودن دست بخشهای غیررسمی که بدون مجوز به ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای می پردازند را از مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان مطالبه کردند.

در ادامه این همایش، مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان، باتاکید بر این مطلب که دیدگاه و اعتقاد من بر توسعه بخش خصوصی است گفت: ایجاد درآمدهای جدید و تقسیم صحیح درآمدی موجود دو سیاست راهبردی بود که دراین راستا ارائه شد.

فرشید امیری افزود: ماموریت من ارتقای آموزشهای فنی ومهارتی در سطح استان است و دراین راستا هیچ تعللی را نمی پذیریم و با افراد متخلف اعم از دولتی و خصوصی در حوزه فنی ومهارتی استان برخورد خواهیم کرد.

وی گفت: ارتقای آموزشهای فنی وحرفه ای در بیرون از مرزها، ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای یک ساعته در اماکن پرتردد عمومی و تفریحی، آموزش نیروهای متخصص درجهت پیشبرد مصوبات سفر پرخیرو برکت مقام معظم رهبری و پروژه های عمرانی و صنعتی استان نظیر منوریل و راه آهن غرب کشور، تشکیل کمیته به منظور جذب حمایت های دولتی و راه اندازی اتاق فکر از جمله راهکارهایی است که در راستای ساماندهی مشکلات مالی آموزشگاههای آزاد ارائه و پیگیری شده است.

امیری در پایان ارائه راه حل برای جذب کارآموز بیشتر باتوجه به امر اشتغال که نیاز امروز جامعه است و عرضه آموزشهای منجر به اشتغال، تغییر نگاه بخش مهارت آموزی از پرکردن ساعات آموزش دانش آموزان کارودانش به سمت زمینه سازی اشتغال به عنوان راهکاری در راستای توسعه و درآمدزایی بیشتر آموزشهای فنی وحرفه ای دانست.