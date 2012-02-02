لزوم ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه/ اجرای احکام الهی در جامعه دستاورد انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید محمدی ظهر پنجشنبه در همایش علمی قرآن همراه با گرامیداشت دکتر طاهره صفارزاده گفت: قرآن چراغ راه بشریت و تنها راه نجات جهان امروز از معضل بی هویتی است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به لزوم شناخت و بررسی بیشتر بهداشت روانی از منظر قرآن تصریح کرد: این امر بحثی نوین و مهم است که پرداختن به آن می تواند بسیاری از معضلات اجتماعات امروزی را حل کند.

وی با بیان اینکه انسان دارای چهار نوع رابطه انسان با خود، خدا، هم نوع و طبیعت است، گفت: بهداشت روانی در همه این رابطه ها خود را نشان می دهد.

رئیس مرکز هماهنگی، ‌توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی ادامه داد: انسان با قدرت انتخابی که خداوند برای او قائل شده می تواند خود را در بالاترین درجات قرب الهی قرار دهد یا اینکه به پست ترین جایگاه برسد.

وی ادامه داد: این انسان است که باید با بهره گیری از قدرت عقل و نشانه های الهی و بهره گیری از قرآن راه سعادت را پیدا کند.

این مسئول همچنین با اشاره به شخصیت منحصر به فرد طاهره صفارزاده، گفت: وی یکی از مظاهر انسان های معتدل است که آموزه های دینی در شخصیت وی محقق شده بود.

وی بر لزوم آموزش قرآن به فرزندان در سنین قبل از دبستان تاکید کرد و ادامه داد: صفارزاده یک الگوی مناسب برای تمامی دختران ایران اسلامی و زنان جهان اسلام است.

حجت الاسلام محمدی ابراز داشت: انس با قرآن در تمام کارهای وی قابل مشاهده است و این نشان دهنده تعهد صفارزاده به دین مبین اسلام است.

وی ترجمه قرآن را کاری دشوار عنوان کرد و افزود: صفارزاده به عنوان یک زن مسلمان آنقدر ماهرانه و استادانه در این امر وارد شد که امروزه با ترجمه هایی که از قرآن انجام داده است باعث افتخار مترجمین جهان اسلام است.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه این پژوهشگر قرآنی اولین مترجم زنی است که اقدام به ترجمه قرآن کرده، افزود: تا قبل از وی هیچ مترجمی در جهان اقدام به ترجمه کتاب آسمان به دو زبان نکرده بود.