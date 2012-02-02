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۱۳ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۲۷

عرب:

افزایش ۱۱ هزار جلدی کتاب‌‌ زندا‌نهای استان مرکزی/ توسعه مهارتهای کاری در زندانها

افزایش ۱۱ هزار جلدی کتاب‌‌ زندا‌نهای استان مرکزی/ توسعه مهارتهای کاری در زندانها

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان مرکزی از افزایش 11 هزار جلدی آمار کتابهای کتابخانه‌های زندانهای استان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی عرب این افزایش آمار را در 10 سال اخیر در زندان‌های استان بی‌سابقه دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به امر مطالعه و ترویج  فرهنگ کتابخوانی در بین مددجویان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: با نظرسنجی به عمل آمده توسط کارشناسان فرهنگی و حوزه کتاب این اداره و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و پر کردن اوقات فراغت مددجویان با فعالیت‌های فکری و فرهنگی و ارتقاء سرانه مطالعه مددجویان نیازسنجی موضوعی کتاب به عمل آمده و کتب مورد توجه و علاقه مددجویان شناسایی و نسبت به تهیه آنها از طرق مختلف اعم از خانه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نهاد کتابخانه‌های عمومی استان و خرید از انتشارات مختلف در شهر مقدس قم  اقدام شده که با استقبال بسیار خوب مددجویان مواجه بوده  است.
 
مدیر‌کل زندان‌های استان مرکزی گفت: اگر در هر مقوله‌ای از فعالیت‌های فرهنگی اعم از هنری، ورزشی، قرآنی، امور کتاب و… به ذائقه و  علاقه‌مندی مددجویان در این حیطه‌ها توجه شود و این مسئله مورد توجه قرار گیرد نه تنها با استقبال خوب و گسترده مددجویان مواجه خواهد بود بلکه بازخورد و بازدهی بالایی در اصلاح رفتار و بازگشت به سلامت روانی و رفتار به‌هنجار اجتماعی آنان خواهد داشت.
 
به گفته عرب آمار کتب موجود در کتابخانه زندانهای استان هم اکنون بالغ بر  ۳۱ هزار جلد است.
 
آموزشهای مهارت درجه یک و تخصصی در زندانها توسعه می یابد

به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای در کانون اصلاح و تربیت شهرستان اراک رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان در این کانون حضور یافته و بر توسعه آموزشهای مهارت درجه یک و تخصصی در زندان های استان تاکید کرد.
کد مطلب 1523882

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