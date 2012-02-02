به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی عرب این افزایش آمار را در 10 سال اخیر در زندان‌های استان بی‌سابقه دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به امر مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین مددجویان تاکید کرد.

وی تصریح کرد: با نظرسنجی به عمل آمده توسط کارشناسان فرهنگی و حوزه کتاب این اداره و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و پر کردن اوقات فراغت مددجویان با فعالیت‌های فکری و فرهنگی و ارتقاء سرانه مطالعه مددجویان نیازسنجی موضوعی کتاب به عمل آمده و کتب مورد توجه و علاقه مددجویان شناسایی و نسبت به تهیه آنها از طرق مختلف اعم از خانه کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نهاد کتابخانه‌های عمومی استان و خرید از انتشارات مختلف در شهر مقدس قم اقدام شده که با استقبال بسیار خوب مددجویان مواجه بوده است.

مدیر‌کل زندان‌های استان مرکزی گفت: اگر در هر مقوله‌ای از فعالیت‌های فرهنگی اعم از هنری، ورزشی، قرآنی، امور کتاب و… به ذائقه و علاقه‌مندی مددجویان در این حیطه‌ها توجه شود و این مسئله مورد توجه قرار گیرد نه تنها با استقبال خوب و گسترده مددجویان مواجه خواهد بود بلکه بازخورد و بازدهی بالایی در اصلاح رفتار و بازگشت به سلامت روانی و رفتار به‌هنجار اجتماعی آنان خواهد داشت.

به گفته عرب آمار کتب موجود در کتابخانه زندانهای استان هم اکنون بالغ بر ۳۱ هزار جلد است.

آموزشهای مهارت درجه یک و تخصصی در زندانها توسعه می یابد



به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای در کانون اصلاح و تربیت شهرستان اراک رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درجه یک و تخصصی و کارشناسان سازمان فنی و حرفه ای استان در این کانون حضور یافته و بر توسعه آموزشهای مهارت درجه یک و تخصصی در زندان های استان تاکید کرد.