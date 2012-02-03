تیم بسکتبال همیاری زنجان "آ اس" شیراز را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم همیاری زنجان که شامگاه پنج شنبه در سالن مملو تماشاگر سالن شهید بهشتی مجموعه 15 خرداد ماه شهر زنجان میزبان تیم آ اس شیراز بود توانست در یک بازی حساس و نفس گیر و نزدیک تیم شیرازی را ثانیه پایانی با شکست بدرقه کرد.

این دیدار که از سری مسابقات بسکتبال دور برگشت لیگ برتر باشگاه های کشور برگزار شد که در این دیدار تیم بسکتبال شیراز با نتیجه 66 بر 67 مغلوب تیم همیاری زنجان شد.

تیم بسکتبال همیاری شهرداری زنجان با این برد توانست جایگاه خود را در لیگ برتر بسکتبال کشور از جایگاهع دهمی به جایگاه هفتمی دست یافت.

همچنین تیم بسکتبال همیاری زنجان هفته آینده نیز با تیم های جهش توسعه قم و حفاری اهواز به رقابت خواهد پرداخت تیم زنجان در مرحله دور رفت این رقابت ها بر تیم جهش توسعه قم، غلبه کرد و در مقابل حفاری اهواز نیز متوقف شد.



