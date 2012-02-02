421 اثر به جشنواره بین المللی شیخ طوسی ارسال شد

به گزارش خبرنگار حجت الاسلام مهدی امیدی ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی که در سالن اجتماعات مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد به پیش نشست‌های این جشنواره اشاره و تصریح کرد: پیش نشست‌های متعدد و در مجموع هشت نشست علمی قبل از برگزاری جشنواره برپا شد.



وی با بیان اینکه در مجموع 421 اثر به این جشنواره ارسال شده است تصریح کرد: این اثار شامل 97 پایان نامه، 124کتاب، 129 مقاله و 71 تحقیق و پایان نامه کارشناسی است.



امیدی ادامه داد: در بخش ویژه بیداری اسلامی نیز 203 اثر به جشنواره ارسال شد که از این تعداد چهار اثر رتبه اول، دو اثر رتبه دوم، هفت اثر رتبه سوم و 14 اثر نیز شایسته تقدیر شدند.



جامعه المصطفی پیشگام در عرصه بیداری اسلامی است



رئیس جشنواره شیخ طوسی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعه المصطفی پیشگام در عرصه بیداری اسلامی است و این مرکز عظیم، فهم و شناخت از اسلام را به عنوان دینی جامع و سازنده و روبه پیشرفت به مخاطبان عرضه می کند.



وی با اشاره به لزوم تئوری پردازی در عرصه بیداری اسلامی ادامه داد: طلاب باید تلاش کنند تا در عرصه بیداری اسلامی و تحولات جهان اسلام به تئوری پردازی روآورند که متاسفانه هم اکنون در این عرصه خلأ داریم.



امیدی تاکید کرد: باید تئوری تحولات جهان اسلام که ثمره مقاومت کسانی است که در عرصه بیداری اسلامی در گذشته تلاش های زیادی کرده اند و در راس آنها امام خمینی(ره) و رهبری هستند توسط نخبگان جهان اسلام تئوری پردازی شود.



نه غربی نه شرقی گفتمان مسلط همیشگی انقلاب است



رئیس جشنواره بین المللی شیخ طوسی عنوان کرد: امروز شاهد تضعیف قدرت استکبار جهانی و منزوی شدن دولت غاصب صهیونیستی هستیم و هسته های مقاومت در سراسر دنیا شکل گرفته و نظام مردمسالار اسلامی در مقابل نظام لیبرال دموکراسی غرب ایجاد شده است و سوسیالیسم و مارکسیسم و ... نتوانسته نتیجه بدهد در صورتی که اسلام ظلم ستیز و ناب محمدی منتخب ملت ها شده و شاهد ارایه الگوی عقلانیت و پیشرفت مبتنی بر اسلام اصیل هستیم.



وی ادامه داد: به علت مقاومت سه دهه در مقابل استکبار دین اسلام نقش خود را در تمدن اسلامی بازیافته و اسلام منتخب ملتها و افکار دنیاست؛ اسلامی که ضد استکبار و استعمار و طرفدار محرومان است.



امیدی بیان کرد: امروز شعار نه شرقی و نه غربی به یک گفتمان مسلط همیشگی تبدیل شده است که ایجاد نظام اسلامی عدالتمدار و ظلم ستیز از ثمرات آن است.

