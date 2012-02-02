به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب بیستمین هفته رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز پنجشنبه تیم پتروشیمی بندر امام در دیدار برابر تیم ته جدولی جهش ترابری قم به پیروزی دست یافت و چهاردهمین برد این فصل خود را جشن گرفت.

ذوب آهن اصفهان که طی دو هفته گذشته به دلیل مشکلات مالی و داخلی باشگاه بحران های زیادی را پشت سر گذاشته بود در بازگشت دوباره به رقابت های لیگ برتر موفق شد در سالن ملت اصفهان، شهرداری گرگان را با 8 امتیاز اختلاف شکست دهد این در حای است که گرگانی ها در دیدار رفت موفق به پیروزی در این بازی شده بودند.

در دیگر دیداری که در اصفهان برگزار شد فولاد سپاهان نیز دیدار برابر اهوازی ها را با برتری خود تمام کرد تا این هفته کاملا به کام اصفهانی ها باشد. لوله آ.س شیراز نیز بیستیمن دیدار این فصل خود را امروز مقابل همیاری شهرداری زنجان برگزار کرد اما به خاطر تنها یک اختلاف امتیاز کمتر از کسب ششمین برد خود باز ماند.

نتایج به دست آمده در هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به این شرح است:

* پتروشیمی بندر امام 88- جهش ترابری قم 52

* ذوب آهن اصفهان 68- شهرداری گرگان 60

* فولاد سپاهان 73 - شرکت ملی حفاری 53

* همیاری شهرداری زنجان 67- لوله آ. اس شیراز 66

دیدار تیم های تهرانی مهرام و دانشگاه آزاد در هفته بیستم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به دلیل حضور اخیر مهرام در رقابت های باشگاههای غرب آسیا برگزار نشد. در چارچوب همین هفته دوشنبه گذشته تیم صنایع پتروشیمی در تهران موفق به شکست پویا شد.